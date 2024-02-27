Teknoloji dünyasının dikkat çeken isimlerinden biri olan Honor, son zamanlarda Çin ana karası dışındaki pazarlarda etkileyici bir büyüme yaşadı. 2023’ün ilk çeyreğinde, Honor’un bu başarısı, Çinli markalar arasında benzersiz bir başarıya işaret etti. Yaklaşık bir yıl sonra, marka, bu büyümeyi detaylandırarak ve 2024 büyüme tahminlerini açıklayarak sektörde bir kez daha dikkat çekti.

MWC 2024’te gerçekleştirilen yeni ürün duyurularının ardından, firma basın ile bir görüşme gerçekleştirdi ve CEO George Zhao’nun paylaştığı bilgiler ilgi çekti. Zhao, Honor’un 2023 yılında Avrupa Birliği’nde akıllı telefon satışlarında %200’den fazla bir artış yaşadığını açıkladı ve markanın 2024 yılında %100’lük bir büyümeyi hedeflediğini belirtti.

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Teknoloji devinin büyüme stratejisi, yapay zeka teknolojisine odaklanmayı içeriyor. Şirketin CEO’su, büyümeyi desteklemek için yapay zeka teknolojisini kullanacaklarını vurguladı ve yakında gelecek olan MagicOS 8.0’ın amaç tabanlı bir kullanıcı arayüzüne sahip olacağını belirtti.

Ayrıca, Honor’un Meta ve Google ile olan işbirliği, cihaz içi yapay zeka modellerini geliştirecek ve markanın en yeni Magic 6 Pro akıllı telefonu, Meta’nın Llama 2 LLM’nin çalışan bir demosuna sahip olacak.

Honor’un gelecek planları arasında, küresel telefon satışlarının toplam satışlarının %50’sinden fazlasını oluşturmayı hedeflemesi de bulunuyor. Şu anda bu rakam yüzde 20 civarında. Zhao, bu hedefe ulaşmak için planlarını henüz detaylandırmamış olsa da, markanın uygun fiyatlı X serisi telefonlar ve orta sınıf numara serisi telefonlarla Latin Amerika ve Orta Doğu ve Afrika gibi önemli pazarlardaki varlığını artırarak bu hedefe ulaşmayı hedeflediğine inanılıyor.

Son olarak, Çinli firmanın premium segmentte Apple ve Samsung ile rekabet etmeyi hedeflediğini belirtmek önemlidir. Bu, markanın Huawei’nin yerini alarak global pazarlarda daha geniş bir etki alanı oluşturmayı amaçladığı bir stratejidir. Bu hedef, yenilikçi premium Magic serisi cep telefonları ve rekabetçi fiyatlarla sağlanacak.