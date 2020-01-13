Honor 9X ile 10 oyun (VIDEO)

Huawei’nin alt markası Honor tarafından çıkartılan Honor 9X’in oyun performansına daha yakından bakıyoruz.

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Serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Honor 9X ile 10 farklı oyun oynayıp, telefonun oyun performans yorumlarını sizlere bırakıyoruz.

Oyun testi serimizin koşulları neler?

Testleri gerçekleştirirken dikkat ettiğimiz kıstasları, sizin görüşleriniz doğrultusunda yeniledik.

Her oyun içerisinde anlık FPS değerlerini görmeniz için KF Mark adlı kare ölçüm programını kullanıyoruz.

KF Mark indirmek için tıklayın

İkinci kıstasımız, her oyun öncesi ve sonrasında cihazın var olan sıcaklık değerlerini ölçüyoruz. Böylece testimizin sonunda Honor 9X’in ne kadar ısındığına şahit olduk.

Üçüncü ve son kıstasımız ise, grafik seçenekleri ayarlanabilir oyunlarda hangi değerlerde oyunları oynadığımızı gösteriyoruz. Aldığımız FPS değerlerini bu doğrultuda kayıt aldık.

Dünya genelinde oldukça fazla takip edilen oyunlardan seçtiğimiz listemiz ile performans değerlendirmesi yapabilirsiniz.

Oynadığımız oyunlar (Videodaki sıralamaya göre):