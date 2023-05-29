Honor 90 Pro Çin pazarında resmi olarak duyuruldu. Yeni seri, Kasım 2022’de duyurulan Honor 80 serisinin halefi ve üst düzey ürün yelpazesindeki en son ürün olarak görücüye çıkıyor.

Yeni premium sınıf akıllı telefon, selefine de benzeyen şık gövdesiyle yeni ve şık bir tasarıma sahip. Telefon 192 gram ağırlığında ve sadece 8,1 mm maksimum kalınlığa sahip.

Özellikelerine yakından bakacak olursak ön kısımda ise kenarlarında kıvrımlar bulunan 6,78 inç kavisli bir ekran yer alıyor. Panel 1.5K+ çözünürlük, 120Hz yenileme hızı, 1600 nit tepe parlaklık seviyesine kadar çıkabiliyor. Ayrıca yüzde 94,4 gibi yüksek bir ekran/gövde oranı, 1,07 milyar renk ve DCI P3 geniş renk gamı da sunuyor. Önceki nesil modele benzer şekilde, Honor 90 Pro da selfie’ler için çift ön kamerayı barındıran hap şeklinde bir deliğe sahip.

Teknik özellikleri

Üst seviye Honor 90 Pro, Honor 80 Pro modelinde bulunan aynı yonga seti olan Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 işlemcisi ile geliyor. Bu yonga seti 16 GB’a kadar RAM ve 512 GB dahili depolama alanına sahip olarak geliyor. Ek olarak, etkileyici bir 100W hızlı şarj oranını da destekleyen büyük bir 5.000mAh pil paketi yeni cihaza güç veriyor.

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Eski ana şirketi Huawei’nin aksine, markanın cihazı daha yeni ve daha hızlı 5G ağı için destek sunuyor. Ayrıca, cihaz kutudan çıkar çıkmaz Android 13 tabanlı MagicOS 7.1 ile çalışacak. Diğer önemli özellikler arasında Bluetooth 5.2, LDAC, AptX ve AptX HD codec desteği, ekran altı parmak izi tarayıcısı ve şarj ve veri aktarımı için USB Type C bağlantı noktası yer alıyor.

Honor 90 Pro’nun arka yüzünde geniş f/1.9 diyafram açıklığına sahip 200 megapiksel Samsung HP3 sensörden oluşan üçlü kamera kurulumu yer alıyor. Bu sensör, 2,5x optik yakınlaştırma, f/2,2 diyafram açıklığı ve OIS (Optik Görüntü Sabitleme) desteğine sahip 32 megapiksel telefoto 68mm sensörüne sahip. Bunun dışında, f/2.2 diyafram açıklığına sahip 12 megapiksel ultra geniş açılı bir lens de var. Öte yandan, ön tarafta özçekimler için 50 megapiksel birincil atıcı ve 2 megapiksel alan derinliği sensöründen oluşan bir çift kamera sensörü kurulumu bulunuyor.

Fiyatlandırma

12GB + 256GB ,299 Yuan (yaklaşık 466 Dolar)

16GB + 256GB 3,599 Yuan (yaklaşık 508 Dolar)

16GB + 512GB 3,899 Yuan (yaklaşık 550 Dolar)