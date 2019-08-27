Honor 20S, Google Play üzerinden görüntülendi

Huawei’nin alt markası olan Honor, son dönemde agresif bir şekilde büyümeyi sürdürüyor. Markanın yeni modeli Honor 20S ise geçtiğimiz günlerde Google Play’e bağlı bir uygulamada ortaya çıktı.

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Honor 20S dikkat çeken özellikleri ile ortaya çıktı

Önümüzdeki günlerde Türkiye’de satışa çıkacak Honor 20 serisinin en yeni üyesi Honor 20S, geliştiricilere yönelik Google Play Console uygulamasında görüntülendi. Sürpriz bir şekilde ortaya çıkan telefon, serinin orta seviye özelliklere sahip bir parçası olacak gibi görünüyor. Cihazın damla çentikli ekran yapısı, tanıtım sayfasında göze çarpan ilk detay olarak dikkat çekiyor. Bunun haricinde arka bölümde fiziksel bir parmak izi okuyucunun olduğu bilgisi görülüyor.

6 inçlik Full HD+ IPS bir ekrana sahip olan Honor 20S, tahminlere göre gücünü HiSilicon Kirin 810 işlemciden alacak. 8 GB RAM ve 128/256 GB depolama seçenekleri ile gelen telefonun üçlü arka kamera kurulumu olduğu söyleniyor. Damla çentik kısmında ise 32 megapiksel çözünürlüklü bir ön kamera bulunacak. 4.000 mAh kapasiteli bataryasıyla dikkat çeken telefon, raporlara göre kutusundan Android 10 işletim sistemiyle çıkacak.

Fiyat/performans seviyesi oldukça başarılı olan Honor 20 serisi; Honor 20 Lite, Honor 20 ve Honor 20 Pro modellerinden oluşuyor. Yeni telefon ise serinin dördüncü ve en yeni üyesi olacak. 4 Eylül tarihinde Çin’de tanıtılacak olan cihazın fiyat bilgisi ise şimdilik bilinmiyor.