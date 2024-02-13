Helldivers 2, lansman öncesinde daha niş bir oyun olarak görülmüş olmasına rağmen, şimdiden etkileyici başarılar elde etmeyi başardı. Kısa bir süre içinde Steam’in En Çok Satanlar listesinin zirvesine çıkan Helldivers 2, Baldur’s Gate 3, Call of Duty ve Palworld gibi büyük isimleri geride bıraktı. Ancak, Valve’ın Steam Deck’i karşısında geride kaldı.

Helldivers 2’nin popülaritesi, oyunun SteamDB sayfasını kontrol ettiğinizde daha da belirginleşiyor. Şu anda 24 saatlik oyuncu zirvesi 64.183’e ulaşmış durumda. Bu, hafta içi bir gün olmasına rağmen oldukça etkileyici bir oyuncu sayısı ve hafta sonuna doğru bu rakamın daha da artması bekleniyor.

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Bu oyuncu zirvesiyle Helldivers 2, PlayStation Studios’un PC platformundaki en büyük üçüncü oyunu oldu. Yalnızca Marvel’s Spider-Man Remastered ve God of War (2018) daha fazla oyuncu toplamayı başardı. Bununla birlikte, Helldivers 2’nin çıkışı sorunsuz geçmedi. Oyun, bazı oyuncular tarafından “Karışık” olarak değerlendirildi.

Oyuncular, çökmeler ve hile karşıtı sorunlar gibi teknik sorunlar yaşadıklarını ve bu durumun oyuna olumsuz yansıdığını belirtiyorlar. Ayrıca, oyunun Steam sayfasındaki yüzlerce olumsuz yorum da dikkat çekiyor. Bazı oyuncular, oyunun işbirlikçi yapısına rağmen premium Battle Pass’in sadece kozmetik ürünler yerine silahlar içermesini eleştiriyorlar.

Oyunun baş yapımcısı Alex Bolle, bu incelemelere yanıt vererek ekip olarak sorunları çözmek için ellerinden gelenin en iyisini yaptıklarını belirtti. Oyuncuları, büyük sorunları tespit etmek için oyunun destek sayfasına bilet göndermeye çağırdı. Ayrıca, yönetmen Mikael Eriksson’un Twitter’da yaptığı açıklamaya göre, geliştirici Arrowhead Game Studios, ortaya çıkan sorunları gidermek için büyük bir yama yayınladı.

Neyse ki, Helldivers 2’nin PlayStation sürümünde bu kadar büyük sorunlar yaşanmıyor gibi görünüyor. Bu nedenle, sorunlar düzelene kadar beklemek veya PlayStation platformundan oynamak isteyen oyuncular için bu bir seçenek olabilir. Eriksson, ekibin sorunlar üzerinde çalışmaya devam edeceğini ve işlerin en kısa zamanda düzelmeye başlayacağını umduğunu belirtti.