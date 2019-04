Heartstone’un güncelleme paketi Rise of Shadows çıktı!

Blizzard Entertainment’ın ücretsiz dijital kart oyunu Hearthstone’un yeni güncelleme paketi Rise of Shadows bugün yayınlandı.

Tek oyunculu mod mayıs ayında!

Baş Kötü Rafaam’ın liderliğinde bir araya gelen belalılar çetesi kendilerine The League of E.V.I.L adını veriyorlar ve şimdiye kadar onlara kök söktüren Azeroth’un gözü pek kahramanlarından intikam almaya can atıyorlar. Bu belalı tayfanın bilmediği bir şey var ki o da sinsi planlarını düşündükleri kadar kolay gerçekleştiremeyecekleri; Defenders of Dalaran adlı gizemli grup, şehirlerini ne pahasına olursa olsun korumaya kararlılar.

“Rise of Shadows‘un yayınlanmasıyla Hearthstone’da şimdiye kadar anlatmadığımız büyüklükte bir hikayenin startını veriyoruz,” diyen Blizzard Entertainment başkanı, J. Allen Brack sözlerine şu şekilde devam etti; “Bu genişleme paketi oyuna sadece yepyeni kartlar getirmekle kalmıyor aynı zamanda yeni bir Hearthstone yılı olan Ejderha yılının başlangıcına da işaret ediyor. 2019’da oyunculara hazırladığımız birçok sürprizimiz var.”

Ayrıca mayıs ayında yayınlanması planlanan tek oyunculu Heartstone modu ile şimdiye kadar görülen en kapsamlı haritaya sahip olacaksınız. İlki ücretsiz olan beş epik bölümden oluşan hikâye ile oyuncular tamamladıkları her solo macera bölümünden 3 adet Rise of Shadows kart paketi kazanacaklar. 5 hikâyeyi de başarıyla tamamlayacak oyuncuları ise sürpriz hediyeler bekliyor.