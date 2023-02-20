6 Şubat tarihinde elim bir deprem faciası yaşadık. 11 ilimizi etkileyen bu depremde yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar, vefat edenlerin yakınlarına ise başsağlığı diliyoruz.

Daha depremin yaralarını saramamışken Hatay’da yeniden deprem oldu. İlk deprem 6.4 büyüklüğünde ve yerin 16.74 km derinliğinde yaşandı.

Depremin şoku atlatılamadan 3 dakika sonra 5.8 büyüklüğünde bir deprem daha oldu. Bu deprem ise yerin 7 km derinliğinde yaşandı.

İkinci depremden 12 dakika sonra ise 5.2 büyüklüğünde bir deprem daha oldu. Bu deprem ise yerin 7 km derinliğinde meydana geldi.

AFAD Uyarıyor!

AFAD deprem sonrasında resmi Twitter hesabından ekiplerin teyakkuz halinde olduğunu, gelen ihbarlara hızla müdahale edildiğini açıkladı. Bunun yanı sıra AFAD deprem sonrasında deniz seviyesinde 50 cm civarında bir yükselme olabileceğini, vatandaşların sahil kesminden uzak durması gerektiğini açıkladı.

Vatandaşlarımızın, deniz seviyesinde 50 cm’e kadar yükselme riskine karşı tedbir amacıyla sahil şeridinden uzak durmaları önem arz etmektedir. — AFAD (@AFADBaskanlik) February 20, 2023