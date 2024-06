Ünlü komedyen Hasan Can Kaya, üniversite mezuniyet partisinde tanıştığı genç bir kızı evinde alıkoyduğu iddiasıyla gündeme bomba gibi düştü. Genç kız, arkadaşına “Evden çıkmama izin vermiyor, beni kurtarın” şeklinde mesaj atınca, polisler Kaya’nın evine giderek genç kızı kurtardı ve Hasan Can Kaya gözaltına alındı. Hasan Can Kaya, tüm iddiaları reddederek serbest bırakıldı ve sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

Hasan Can Kaya Hakkında Genç Kızı Alıkoydu, Gözaltına Alındı İddiaları Yalanlandı

İddialara göre, İstanbul’da özel bir üniversitenin mezuniyet partisine katılan 23 yaşındaki genç kız, burada tanıştığı ünlü komedyen Hasan Can Kaya’nın Levent’teki evine gitti. Genç kız, gecenin ilerleyen saatlerinde genç kız evden çıkmak istedi, ancak iddialara göre Kaya tarafından alıkonuldu.

Genç kız, arkadaşına canlı konum atarak “Evden çıkmama izin vermiyor. Beni kurtarın” diye mesaj attı. Bunun üzerine Beşiktaş polisi olay yerine gelerek genç kızı kurtardı. İHA’nın haberine göre, taraflar emniyete götürüldü, ancak genç kızın şikayetçi olmaması üzerine Hasan Can Kaya serbest bırakıldı.

Konuya ilişkin sosyal medya platformu X’ten açıklama yapan Hasan Can Kaya, tüm iddiaları yalanlayarak, “Arkadaşlar bahse konu haberler gerçek dışı iddialardan ibaret olup ahlaksızca iftira atanlara yönelik tüm yasal haklarımı kullanacağımın bilinmesini isterim.” dedi.

İkinci bir paylaşımında ise, “Arkadaşlar itibar suikastı var. Her yere aynı anda aynı yalanlar servis edilmiş. Sabahtan beri okuduğum mide bulandırıcı Emniyet, savcılık, gözaltı, madde verme, alıkoyma vb iftiraları atanlardan hukuk önünde hesap soracağım. Büyük şaşkınlık ve üzüntü içerisindeyim.” ifadelerini kullandı.

Kaya’nın yaptığı açıklamalar, olayın kamuoyunda büyük yankı uyandırmasına neden oldu. İddiaların doğru olup olmadığı konusunda net bir bilgi bulunmamakla birlikte, ünlü komedyen hakkında yapılan bu suçlamalar sosyal medyada geniş yer buldu. Olayın takipçileri, hukuki süreçte neler olacağını merakla bekliyor.

