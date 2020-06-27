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Hangi teknoloji şirketinin CEO’su olmak isterdik? | Soru Plus #4
Soru Plus #4 ile her hafta olduğu gibi karşınızdayım. Bu hafta ofisimize “Hangi teknoloji şirketinin CEO’su olmak isterdiniz?” sorusunu ilettim.
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Soru Plus #4 zaman çizelgesi
0:00 Anons.
0:20 Çekim odasında birtakım değişiklikler.
1:40 Hangi şirketin CEO’su olmak isterdin? (Yıldıray)
7:16 Hangi teknoloji şirketinin CEO’su olmak isterdin? (Aydoğan)
8:44 alisensoy: Tam ekran telefonlar dediğimiz çerçevesiz telefonlar alınır mı, alınırsa uzun ömürlü olur mu ve fiyat performans kabul edilecek olanları var mı, pop up veya mekanik kameralar dayanıklı mı yoksa hala alacak yolları var mı? Teşekkür ederim kolay gelsin severek takip ediyorum iyi çalışmalar.
11:04 komikolmayansayfa1: Honor X10 Türkiye’ye gelir mi?
12:00 Hasan Nema Yıldırım: Günümüzde telefonların birbirleriyle en cok rekabet ettiği konu kamera. Fakat çift ön kamera (ekstra geniş açı) birçok telefonda halen yok. Ben bunun bir artı olduğunu düşünüyorum, telefon üreticileri bu konuda neden daha hassas olmuyorlar? Realme ve lg bu konuda daha üstünde duruyor. Ayrıca çift ön kameralı telefonlar için satın alma rehber videosu çekilirse cok ıyı olur.
14:34 Hangi şirketin CEO’su olmak isterdin? (Ersin)
15:00 hz_emre: Elephone cihazların fiyatları neden ucuz?
15:30 hsyn_ay: li-po piller mi daha iyi li-ion piller mi daha iyi?
17:57 : Melih Burak Aslan: Ülkedeki vergiler hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce bu vergilendirme miktarı normal mi? Yoksa daha mı az/çok alınmalı? Bu konu hakkında açıklayıcı düşünceleriniz var mı?
22:45 Hangi şirketin CEO’su olmak isterdin? (Aslı)
24:14 Hangi şirketin CEO’su olmak isterdin? (Can)
25:53 Bitiş Anonsu
İyi seyirler…
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Telefon ve dizüstü bilgisayar uyumu, ofiste bana ne kazandırıyor?
Huawei, geçtiğimiz dönemde sadece ürettiği modellerle değil bu modellerin birbiri ile uyumu ve oluşturduğu ekosistemiyle de çok konuşuluyor. Bu videoda, şirketin akıllı telefon ve dizüstü bilgisayar uyumunun, ofis hayatında bize ne gibi faydalar sağladığını anlattık.
Telefon ve dizüstü bilgisayar uyumu – Bağlantı şekilleri neleri
Sözünü ettiğimiz uyum için birçok farklı bağlantı yöntemi var. PC Manager isimli dizüstü bilgisayar programı üzerinden telefonunuzu QR kod, Bluetooth veya direkt olarak NFC etiketi üzerinden bağlayabiliyorsunuz. Saniyeler içerisinde gerçekleşen bağlantı sonrasında, akıllı telefonunuz dizüstü bilgisayarınızın ekranında beliriyor ve ardından tüm işlemleri buradan kontrol edebiliyor, ek özellikleri de kullanabiliyorsunuz. Dilerseniz yavaş yavaş bu ek özelliklerin neler olduğuna yakından bakalım.
Uyumun getirdiği avantajlı özellikler neler?
Telefondan yazı kopyalayıp PC’ye yapıştırmak: Bu özellik sayesinde akıllı telefonunuzda kaydettiğiniz herhangi bir yazıyı, bilgisayarınız üzerinden CTRL+C, CTRL+V komutu ile kopyalayıp bilgisayarınızda Word ya da Not defteri gibi kaynaklara anında yapıştırabiliyorsunuz. Normalde akıllı telefonunuzdaki bir yazıyı kendinize almak için WhatsApp’tan mesaj olarak gönderme veya e-mail atma gibi işlemler yapıyoruz. Ancak bu özellik sayesinde ihtiyacımız olan yazıyı çok daha kolay bir şekilde bilgisayarımıza kopyalayabiliyor ve çalışırken hız kazanıyoruz.
Telefondaki uygulamaları bilgisayardan kullanma: Akıllı telefonunuz bu uyum sayesinde dizüstü bilgisayarınızdan kontrol edilebildiği için, klavyeye ihtiyaç duyduğunuz uygulamalarda bu işe yarar bir özellik olabiliyor. Örneğin ben Instagram mesajlarına yanıt verirken bu özeliği kullanıyorum ve telefondan mesaj yazmak yerine bilgisayarımın klavyesi ile çok daha hızlı bir şekilde mesajlara dönüş yapabiliyorum.
Tek tıkla görsel ve dosyaları bilgisayara aktarma: Artık akıllı telefonumuz, yaptığımız işlerde çok ihtiyaç duyduğumuz bir araç haline geldi. Haliyle bazen dizüstü bilgisayarında çalışıyorken akıllı telefonumuzdaki bir fotoğrafa veya dosyaya ihtiyaç duyabiliyoruz. Bu uyum sayesinde telefonunuzun galerisini açıp tek tuşla bir veya birden fazla fotoğrafı bilgisayarınıza gönderebiliyorsunuz. Ayrıca bu telefonunuzdaki diğer dosya türleri için de geçerli!
Telefona cevap verme: Akıllı telefon ve bilgisayar bağlantısı aktifken, dilerseniz gelen bir aramaya dizüstü bilgisayarınız üzerinden cevap verebiliyor ve istediğiniz zaman telefondan devam edebilmek için bilgisayar bağlantısını da koparabiliyorsunuz.
Son olarak ihtiyaç duyduğunuz anda telefonunuzu sallayarak NFC etiketine dokundurmanız, ekran kaydına başlamak için yeterli. Bu sayede hem bilgisayar hem de telefonun ekran kaydı aynı anda birleşik olarak alınıyor.
Hangi modeller uyumlu?
Çoklu Ekran (Multi-Screen Collaboration) özelliği kullanabilen uyumlu Huawei telefon modelleri:
HUAWEI P40, HUAWEI P40 Pro, HUAWEI P40 Pro+, HUAWEI Mate 30, HUAWEI Mate 30 Pro, HUAWEI Mate 30 RS, HUAWEI Mate 20, HUAWEI Mate 20 Pro, HUAWEI Mate 20 RS, HUAWEI Mate 20X, HUAWEI P30, HUAWEI P30 Pro, HUAWEI Mate Xs, HUAWEI nova 5T
Huawei Share OneHop özelliği kullanabilen uyumlu Huawei telefon modelleri:
HUAWEI P40, HUAWEI P40 Pro, HUAWEI P40 Pro+, HUAWEI Mate 30, HUAWEI Mate 30 Pro, HUAWEI Mate 30 RS, HUAWEI Mate 20, HUAWEI Mate 20 Pro, HUAWEI Mate 20 X, HUAWEI Mate 20 RS, HUAWEI Mate 10, HUAWEI Mate 10 Pro, HUAWEI Mate RS, HUAWEI Mate 9, HUAWEI Mate 9 Pro, HUAWEI P10, HUAWEI P10 Plus, HUAWEI P20, HUAWEI P20 Pro, HUAWEI P30, HUAWEI P30 Pro, HUAWEI nova 3, HUAWEI nova 5T, HUAWEI Mate Xs
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3000 – 4000 TL arası en iyi akıllı telefonlar (2020 – v2)
3000 – 4000 TL arası en iyi akıllı telefonlar listemizde, bu segmentte tavsiye ettiğimiz en iyi modelleri sıraladık.
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Genel Bilgilendirmeler
Zamlanan fiyatlar dolayısıyla akıllı telefon satın alma tavsiye videolarımızı güncelliyoruz ve ikinci ise videomuz 3000 – 4000 TL arası en iyi akıllı telefonlar.
Listeler bildiğiniz gibi mevcut aralıktaki her akıllı telefonu koyduğumuz listeler değil. Fiyat performansından kefil olduğumuz ve mevcut fiyat aralığındaki en iyi telefonlar olduğunu düşündüğümüz modelleri koyuyoruz. Zaten bu fiyat segmentinde aslında 10’larca cihaz olmasına rağmen sadece 3 model belirledik. İsterseniz hemen başlayalım.
3000 – 4000 TL arası en iyi akıllı telefonlar (2020 – v2)
Redmi Note 9 Pro (2999 TL – 3200 TL)
- Cam ön ve arka yüzey, plastik çerçeveler
- 6.67 inç IPS LCD ekran, 1080p Full HD+
- Snadpragon 720G işlemci
- 64 MP ana kamera + 8 MP ultrageniş açı + 2 MP derinlik + 5 MP makro
- 6 GB RAM
- 64 GB / 128 GB depolama
- 5020 mAh batarya + 30W hızlı şarj desteği
Huawei P40 Lite (3200 TL)
- Kirin 810 işlemci
- Yan çerçeveler ve arka yüzey plastik
- 6.4 inç IPS LCD , 1080p Full HD+ ekran
- 6 GB RAM – 128 GB depolama
- 48 MP ana kamera + 8 MP ultra geniş açı + 2 MP makro + 2 MP derinlik
- 16 MP ön kamera
- 4200 mAh pil + 40W hızlı şarj
Realme 6 (3200 TL)
- Plastik arka yüzey, plastik çerçeveler
- 6.5 inç IPS LCD ekran – 90 Hz tazeleme hızı
- Mediatek MT6785 Helio G90T
- 8 GB RAM – 128 GB depolama
- 64 MP + 8 MP ultrageniş açı + 2 MP makro + 2 MP derinlik
- 16 MP ön kamera
- 4300 mAh pil + 30W hızlı şarj
Mi Note 10 Lite (3.599 TL)
- Kavisli ekran
- Metal ve cam karışımı tasarım
- 6.47 inç AMOLED ekran
- Snapdragon 730G
- 6 GB RAM
- 64 veya 128 GB depolama
- 64 MP + 8 MP + 2 MP + 5 MP
- 5260 mAh batarya + 30W şarj
Realme 6 Pro (3800 TL)
- Cam arka yüzey, plastik yan çerçeveler
- 6.6 inç IPS LCD
- 90 Hz tazeleme hızı
- 8 GB RAM – 128 GB depolama
- Snapdragon 720G
- 64 MP ana kamera + 12 MP telephoto + 8 MP ultrageniş açı + 2 MP makro
- 4300 mAh – 30W hızlı şarj
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Realme 5i inceleme | Realme 6i ile farkları neler?
Realme 5i inceleme videosu ile karşınızdayız. Aynı zamanda incelemesini gerçekleştirmiş olduğumuz cihazın bir üst modeli olan 6i’yle de karşılaştırmasını yapıyoruz.
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Realme 5i teknik özellikleri
6.52 inç’lik ekran boyutlarına sahip cihazımızda, HD+ çözünürlükte IPS panel tercih edilmiş. Bu panel inç başına düşen 269 ppi değerleriyle birlikte zaman zaman ekranda çamurlaşma etkilerini yaşatabiliyor.
Keşke ppi değerleri biraz daha yüksek tutulsaymış. Realme 5i modelimiz gücünü Snapdragon 665 tabanlı yonga setinden alıyor. Yonga setimizin grafik birimi ise Adreno 610. Qualcomm’un geçtiğimiz günlerde Snapdragon 690’ı tanıttığını düşününce, yavaş yavaş 2020 standartlarında uygun bir işlemci olmadığını görüyoruz. Fakat günümüz şartlarında bu fiyat seviyesindeki cihazlarla değerlendirdiğimizde çok da kötü bir tercih olmadığını söyleyebiliriz.
Hızlı şarj desteği ve Type-C girişi bulunmayan Realme 5i, ortalama 3 saat içerisinde %100 şarj rakamlarına ulaşabiliyor. 18W’lık hızlı şarj desteğimiz bulunan 6i’de ise aynı koşullarda yaptığım testlerde 2 saat içerisinde %100 şarj sayısal değerlerine geldiğini görmüştüm.
Realme 5i kamera özellikleri
Realme 5i’nin ön kamerası 8 MP çözünürlük sunabiliyor. 1080p/30fps video çekimleri yapmanıza izin veriyor. Arka kamerada bulunan dörtlü kurulumda ise; 12 MP geniş açılı, 8 MP ultra-geniş açılı, 2 MP makro ve 2 MP derinlik sensörümüz mevcut. 6i modelinde ise 48MP’lik bir ana kamera çözümü görmüştük. Fakat her iki cihazdaki kamera da fotoğraf çekerken 12 MP çözünürlük kullanıyor. 6i’de yüksek çözünürlüklü fotoğraflar çekmek için 48 MP modunu kullanmanız gerekiyor.
Realme 5i’nin fiyatı nedir?
Realme 5i’nin 25.06.2020 tarihi itibarıyla Türkiye piyasasındaki fiyatları, 2300 ile 2500 TL arası değişim göstermekte. Üst model Realme 6i’de fiyat aralığımız 2.600 ile 3400 arasında seyretmektedir.