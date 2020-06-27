Hangi teknoloji şirketinin CEO’su olmak isterdik? | Soru Plus #4

Huawei, geçtiğimiz dönemde sadece ürettiği modellerle değil bu modellerin birbiri ile uyumu ve oluşturduğu ekosistemiyle de çok konuşuluyor. Bu videoda, şirketin akıllı telefon ve dizüstü bilgisayar uyumunun, ofis hayatında bize ne gibi faydalar sağladığını anlattık.

Telefon ve dizüstü bilgisayar uyumu – Bağlantı şekilleri neleri

Sözünü ettiğimiz uyum için birçok farklı bağlantı yöntemi var. PC Manager isimli dizüstü bilgisayar programı üzerinden telefonunuzu QR kod, Bluetooth veya direkt olarak NFC etiketi üzerinden bağlayabiliyorsunuz. Saniyeler içerisinde gerçekleşen bağlantı sonrasında, akıllı telefonunuz dizüstü bilgisayarınızın ekranında beliriyor ve ardından tüm işlemleri buradan kontrol edebiliyor, ek özellikleri de kullanabiliyorsunuz. Dilerseniz yavaş yavaş bu ek özelliklerin neler olduğuna yakından bakalım.

Uyumun getirdiği avantajlı özellikler neler?

Telefondan yazı kopyalayıp PC’ye yapıştırmak: Bu özellik sayesinde akıllı telefonunuzda kaydettiğiniz herhangi bir yazıyı, bilgisayarınız üzerinden CTRL+C, CTRL+V komutu ile kopyalayıp bilgisayarınızda Word ya da Not defteri gibi kaynaklara anında yapıştırabiliyorsunuz. Normalde akıllı telefonunuzdaki bir yazıyı kendinize almak için WhatsApp’tan mesaj olarak gönderme veya e-mail atma gibi işlemler yapıyoruz. Ancak bu özellik sayesinde ihtiyacımız olan yazıyı çok daha kolay bir şekilde bilgisayarımıza kopyalayabiliyor ve çalışırken hız kazanıyoruz.

Telefondaki uygulamaları bilgisayardan kullanma: Akıllı telefonunuz bu uyum sayesinde dizüstü bilgisayarınızdan kontrol edilebildiği için, klavyeye ihtiyaç duyduğunuz uygulamalarda bu işe yarar bir özellik olabiliyor. Örneğin ben Instagram mesajlarına yanıt verirken bu özeliği kullanıyorum ve telefondan mesaj yazmak yerine bilgisayarımın klavyesi ile çok daha hızlı bir şekilde mesajlara dönüş yapabiliyorum.

Tek tıkla görsel ve dosyaları bilgisayara aktarma: Artık akıllı telefonumuz, yaptığımız işlerde çok ihtiyaç duyduğumuz bir araç haline geldi. Haliyle bazen dizüstü bilgisayarında çalışıyorken akıllı telefonumuzdaki bir fotoğrafa veya dosyaya ihtiyaç duyabiliyoruz. Bu uyum sayesinde telefonunuzun galerisini açıp tek tuşla bir veya birden fazla fotoğrafı bilgisayarınıza gönderebiliyorsunuz. Ayrıca bu telefonunuzdaki diğer dosya türleri için de geçerli!

Telefona cevap verme: Akıllı telefon ve bilgisayar bağlantısı aktifken, dilerseniz gelen bir aramaya dizüstü bilgisayarınız üzerinden cevap verebiliyor ve istediğiniz zaman telefondan devam edebilmek için bilgisayar bağlantısını da koparabiliyorsunuz.

Son olarak ihtiyaç duyduğunuz anda telefonunuzu sallayarak NFC etiketine dokundurmanız, ekran kaydına başlamak için yeterli. Bu sayede hem bilgisayar hem de telefonun ekran kaydı aynı anda birleşik olarak alınıyor.

Hangi modeller uyumlu?

Çoklu Ekran (Multi-Screen Collaboration) özelliği kullanabilen uyumlu Huawei telefon modelleri:

HUAWEI P40, HUAWEI P40 Pro, HUAWEI P40 Pro+, HUAWEI Mate 30, HUAWEI Mate 30 Pro, HUAWEI Mate 30 RS, HUAWEI Mate 20, HUAWEI Mate 20 Pro, HUAWEI Mate 20 RS, HUAWEI Mate 20X, HUAWEI P30, HUAWEI P30 Pro, HUAWEI Mate Xs, HUAWEI nova 5T

Huawei Share OneHop özelliği kullanabilen uyumlu Huawei telefon modelleri:

HUAWEI P40, HUAWEI P40 Pro, HUAWEI P40 Pro+, HUAWEI Mate 30, HUAWEI Mate 30 Pro, HUAWEI Mate 30 RS, HUAWEI Mate 20, HUAWEI Mate 20 Pro, HUAWEI Mate 20 X, HUAWEI Mate 20 RS, HUAWEI Mate 10, HUAWEI Mate 10 Pro, HUAWEI Mate RS, HUAWEI Mate 9, HUAWEI Mate 9 Pro, HUAWEI P10, HUAWEI P10 Plus, HUAWEI P20, HUAWEI P20 Pro, HUAWEI P30, HUAWEI P30 Pro, HUAWEI nova 3, HUAWEI nova 5T, HUAWEI Mate Xs