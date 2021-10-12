Hala Huawei P40 Lite Almanız İçin 5 Neden!

Huawei’nin Google ambargosundan sonra P40 serisi önceki seriler kadar beklenen etkiyi yaratamadı. Her modelin Lite versiyonunu severek kullananlar P40 Lite’ı hem Google olmamasından dolayı hem de Huawei’ye karşı olan güven duygusunun zedelenmesinden dolayı tercih etmediler. Peki 2021 yılında hala Huawei P40 Lite alınır mı?

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Bu videoda Eren kendisine göre belirlediği almak için 5 nedeninin açıklıyor. O nedenler ise şunlar:

00:00 Giriş

00:45 İşlemci

1:48 EMUI / HarmonyOS

2:54 Batarya

3:39 Kamera

4:58 Fiyat

Peki siz Eren’in belirlediği kriterlere katılıyor musunuz? Hala Huawei P40 Lite alınır mı? Siz olsanız alır mısınız?

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