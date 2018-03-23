Güney Kore, insanların mesai yapmaması için bilgisayarları kapatacak!

Güney Kore hükümeti, çalışanların geç saatlere kadar mesai yapmaması için yeni bir düzenleme getiriyor. Bundan böyle hükümet çalışanlarının bilgisayarları 20:00 itibarıyla kapatılacak.

Güney Kore hükümetinden mesai atılımı

Dünyada en uzun çalışma saatlerine sahip ülkelerden biri olan Güney Kore’de hükümet çalışanları yıllık ortalama 2739 saat çalışıyor. Bu değer diğer ülkelerin neredeyse 1000 saat fazlası. Ülkedeki bu “fazla çalışma kültürü”nü değiştirebilmek adına, üç aşamalı yeni programa geçiliyor.

30 Mart itibarıyla başlayacak program sonrası 20:00 itibarıyla tüm bilgisayarlar kapatılacak. Programın ikinci fazı Nisan ayında başlayacak ve çalışanlar ayın ikinci ve dördüncü cuma günü 19:30 itibarıyla bilgisayarlarını kapatması gerekecek. Mayısa geldiğimizde ise her cuma günü 19:00 itibarıyla bilgisayarlar kapanmış olacak.

Seoul Büyükşehir Meclisi‘nin açıkladığı bilgilere göre her çalışan bilgisayarını kapatmaktan sorumlu ancak bazı özel durumlarda bu kural ihlal edilebilecek.