Güney Kore pazartesi günü yaptığı açıklamada 2028 yılında kendi altıncı nesil (6G) ağını başlatmayı planladığını duyurdu. K-Network 2030 planının bir parçası olarak Güney Kore “dünya standartlarında” 6G teknolojilerini güvence altına alacak, “yazılım tabanlı yeni nesil mobil ağı” yenileyecek ve ağ tedarik zincirini güçlendirecek.

Aynı zamanda hükümet, yerel şirketleri Güney Kore’de 6G teknolojisi için ekipman, parça ve malzeme üretmeye teşvik edecek. Ayrıca, her türlü cihazla uyumlu olan ve mobil taşıyıcıların ve işletmelerin esnek hizmetler sunmasını sağlayan açık bir radyo erişim ağı geliştirecektir.

Tüm bunları mümkün kılmak için Güney Kore, temel 6G teknolojileri üzerine bir araştırma ve geliştirme projesi için bir fizibilite çalışması yürütüyor. Proje 625.3 milyar won (482 milyon dolar) değerinde olacak.

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Ülkenin Bilim ve BİT Bakanlığı’na göre, ülke bu çalışmaları gelecekteki kablosuz frekanslarda erken bir hakimiyet sağlamak amacıyla yürütüyor. Plan aynı zamanda ülkenin gelecekteki ağ altyapısı için küresel rekabetteki konumunu korumasına yardımcı olmayı amaçlıyor. IP istihbarat şirketi IPlytics tarafından hazırlanan bir rapor, 4G teknolojisinin geliştirilmesinde çoğunlukla ABD’li ve Avrupalı şirketler hakimken, 5G’nin geliştirilmesinde Güney Koreli şirketlerin başı çektiğini ortaya koydu.

Ayrıca, Güney Kore geçen yıl 5G patent sayısının yüzde 25,9’unu oluşturdu. Güney Kore, 6G patent yarışında yüzde 30 veya üzerine çıkmayı hedefliyor.

Güney Kore’nin yanı sıra Hindistan da bu on yılın sonundan önce 6G hizmetlerini başlatmayı hedefliyor. Güney Asyalı şirketin bu hedefe ulaşmak için halihazırda çalışan bir görev gücü bulunuyor.