GTA Online‘daki bir güvenlik açığı, PC’de oyuncu hesaplarını yok etmek için kullanılıyor. “North” olarak bilinen hile aracı, uzaktan kod çalıştırma özelliğini kullanarak diğer oyuncuların hesaplarındaki tüm parayı silebiliyor, hesaplarını bozabiliyor ve hatta sürgün edilmelerine neden olabiliyor.

Daha da kötüsü, bu durumdan etkilenenler sadece hile yapanlarla aynı oturumda oturum açan oyuncular değil. PC için GTA’daki herhangi bir çevrimiçi oyuncu, 2.0.0 sürümüne güncellemesinde Kuzey aracına eklenen yeni açıktan etkilenebilir. Görünüşe göre konsol oyuncuları güvende.

This is how it looks like if your account gets "corrupted" due to the recent RCE exploit on PC. Basically you'll get stuck in the clouds indefinitely when trying to enter online.

AVOID GTAO ON PC RIGHT NOW#GTAOnline pic.twitter.com/1SqGmz38Jw

