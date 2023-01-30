GTA Online‘daki bir güvenlik açığı, PC’de oyuncu hesaplarını yok etmek için kullanılıyor. “North” olarak bilinen hile aracı, uzaktan kod çalıştırma özelliğini kullanarak diğer oyuncuların hesaplarındaki tüm parayı silebiliyor, hesaplarını bozabiliyor ve hatta sürgün edilmelerine neden olabiliyor.

Daha da kötüsü, bu durumdan etkilenenler sadece hile yapanlarla aynı oturumda oturum açan oyuncular değil. PC için GTA’daki herhangi bir çevrimiçi oyuncu, 2.0.0 sürümüne güncellemesinde Kuzey aracına eklenen yeni açıktan etkilenebilir. Görünüşe göre konsol oyuncuları güvende.

This is how it looks like if your account gets "corrupted" due to the recent RCE exploit on PC. Basically you'll get stuck in the clouds indefinitely when trying to enter online. AVOID GTAO ON PC RIGHT NOW#GTAOnline pic.twitter.com/1SqGmz38Jw — floorball (@Fluuffball) January 21, 2023

Hasar o kadar büyüktü ki Kuzey aracının arkasındaki geliştiriciler yeni bir güncellemeyle bu özelliği kaldırdılar ve bunun kendileri açısından “kötü bir karar” olduğunu kabul ettiler.

Rockstar’dan açıklama

Rockstar Twitter’dan konuya el attı ve PC’deki yeni GTA Online açıklarından “haberdar olduklarını” söyledi. “Sözümüz, her zaman olduğu gibi, bunları mümkün olan en kısa sürede çözmektir.” Şirket ayrıca etkilenen oyunculardan destek ekibiyle iletişime geçmelerini istiyor.

We are aware of potential new exploits in GTA Online for PC, which we aim to resolve in an upcoming planned security-related Title Update. If you think you might have experienced any related issues, please reach out to Rockstar Support: https://t.co/Yqqj0SEDwa — Rockstar Support (@RockstarSupport) January 23, 2023

North’un geliştiricisi 21 Ocak’ta kötü niyetli unsurları kaldırdı ve özür diledi. GTA Online topluluk tarafından oluşturulan zararsız modları engellemese de, oyunun rekabetçi dengesini bozan hileleri veya diğer hack’leri dağıtanlar gerçek dünyada sonuçlarla karşılaşabilir.

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Engadget’a göre, bazı oyuncular Windows Belgeler dizininden “Rockstar Games” klasörünü silerek ve ardından oyunu tekrar açarak sorunu çözmeyi başardı.