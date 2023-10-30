Oyuncuların yıllardır beklediği GTA 6, önceki oyunlarına kıyasla daha çeşitli ve gerçekçi animasyonlar içerecek gibi görünüyor. Bu, kullanıcının sızdırılan bir patent aracılığıyla ortaya çıkardığı benzersiz bir animasyon sistemi sayesinde mümkün olacak.

İçindekiler GTA 6 benzersiz olacak

GTA 6 benzersiz olacak

Son gelen bilgilere göre Tobbelobben tarafından keşfedilen patent, karakter hareketlerini oluşturmak için farklı yapı taşlarını birleştiren bir animasyon sistemi hakkında ayrıntılar içeriyor. Bu sistem, çeşitli yollarla bir araya getirilen küçük yapı taşlarıyla çok çeşitli animasyonların oluşturulmasına imkan tanır. Özellikle hava koşulları ve diğer etkenler nedeniyle yürüme gibi temel animasyonların sayısının artacağı öngörülüyor. Bu sistem, sızdırılan yapının ötesinde kullanılabilir ve NPC’ler için de uygulanabilecek, bu da Grand Theft Auto 6’yı son derece etkileyici bir açık dünya oyunu haline getirebilir.

GTA 6’nın geliştirme süreci hakkında henüz çok az bilgi mevcut. Ancak, önceki raporlara göre, görsel açıdan büyük bir sıçrama yapması bekleniyor ve bu, Red Dead Redemption 2 ile Grand Theft Auto V arasındaki farkı önemli ölçüde kapatması anlamına geliyor.

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GTA 6’nın kesin bir çıkış tarihi hala belirsiz, ancak en geç 2025’in Mart ayına kadar piyasaya sürüleceği tahmin ediliyor. Oyun hakkında en güncel haberleri almak için bizi takip etmeye devam edin.