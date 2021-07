Grayscale DeFi fonu başlattı!

Geçtiğimiz günlerde bildirdiğimiz üzere, Dogecoin kurucusu Jackson Palmer kripto para piyasası ile ilgili çok konuşulacak iddialarda bulunmuştu. Palmer, kripto para birimleri için “bugünün kapitalist sisteminin en kötü kısımlarını” temsil ettiklerini söylemiş, kripto para piyasasının çok güçlü kartellerin elinde olduğunu ve kripto paraların zengin insanların vergilerden kaçmak için ortaya çıktığını iddia etmişti. Palmer’ın bu ifadelerine Coinbase CEO’su yanıt verdi.

Coinbase CEO’su Brian Armstrong, Twitter hesabı üzerinden verdiği yanıtta kripto para birimlerinin -özellikle BTC gibilerinin- sağladıkları faydaları belirterek, kripto para birimlerinin daha fazla özgürlük isteyen insanlar için alternatif sağladığını söyledi. Armstrong kripto paraları hükümet çözümlerinin verimsiz veya yetersiz çözüm içerdiğine inananlar için “çok ihtiyaç duyulan yaşam alanı” şeklinde tanımladı.

Coinbase CEO’su, geleneksel finansal araçların aksine BTC ve diğer kripto para birimlerinin herhangi bir otorite düzenlemesi olmaksızın başlangıç yatırımı yapmak isteyenlere bir fırsat sunduğunu söyledi:

Armstrong, her şeyin kişinin bakış açısı ile ilgili olduğunu söyleyerek şu ifadeleri kullandı:

Armstrong’a göre kripto paralar herkes için birikim olanağı ve fırsat eşitliği sağlıyor. İnsanlar binlerce kripto para birimi içerisinden kendilerine göre en uygun olanını seçebiliyor.

Brian Armstrong’un tweet dizisi:

1/ All depends on your perspective…if you believe the government should be the solution to people's problems, then the fiat system with its "controls" has a lot to offer. https://t.co/JCwhQW9nLT

— Brian Armstrong (@brian_armstrong) July 15, 2021