Oyun
Gotham Knights oyunundan ilk fragman geldi!
Gotham Knights oyunu hakkında yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. WB Games Montreal, DC Fandome etkinliğinde oyunun ilk videolarını hayranları ile paylaştı.
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Gotham Knights oyununun fragmanı ve oynanış videosu yayınlandı!
Batman Arkham serisi ile birlikte uzun zamandır övgülerin odağında olan WB Games, aynı evrende geçecek Gotham Knights oyununun ilk videolarını hayranları ile paylaştı. WB Games Montreal ekibinin çıkaracağı oyun, Batman’in ölümünü ve daha sonrasını konu alacak. Nightwing, Red Hood, Batgirl ve Robin karakteri ile oynama imkanı sunan yapım, eşli oynama imkanını da oyunculara sunacak. İster tek kişi ister iki kişinin eşli oynayabileceği yapım, oyuncuların hoşuna gidecek bazı ortak aksiyon mekaniklerini de içerisinde barındırmakta. Ayrıca yapımcı firma her karaktere özgü beceri ve yetenek sisteminin de oyunun içinde yer aldığını belirtmeyi ihmal etmemiş.
Fragman olarak paylaşılan videoda, Mr. Freeze ve Baykuşlar Divanı göze çarpmakta. Ayrıca oynanış videosu da paylaşan yapımcı firma, Mr. Freeze ile karakterlerimizin mücadele ettiği bir bölümü de yayınladı. Ortak yorum, oyundaki kötü oluşumun Baykuşlar Divanı olacağına işaret ederken, firma henüz bu konuda kesin bir yorum yapmadı. PC, PS4, Xbox One dışında yeni nesle de çıkacak oyun, 2021 yılında hayranlarını karşılayacak. Bakalım Warner Bros., Arkham serisinden sonra Batman hayranlarını mutlu etmeye devam edecek mi bekleyip göreceğiz.
Oyun
Microsoft Flight Simulator PC donanım satışlarını artıracak
Microsft‘un yeni uçuş simülasyonu Microsoft Flight Simulator, 18 Ağustos tarihinde çıkış yaptı. Oyunun muhteşem görselleri çok da ilgi çekti. Ancak bu görseller ile oyunu oynayabilmek için istenen donanım düzeyi oldukça yüksek. Oyunun gördüğü ilginin PC donanım satışlarında büyük bir artış sağlaması bekleniyor.
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Microsoft Flight Simulator geçtiğimiz hafta çıkış yaptı ve büyük bir ilgi gördü. Ancak oyunu muhteşem görselleriyle oynayabilmek için üst seviye bir PC’ye sahip olmanız gerekiyor. Bu nedenle Microsoft’un iddialı uçuş simülasyonunun PC donanım sektörüne büyük bir katkı yapması bekleniyor. Microsoft, oyununun önümüzdeki 3 yılda 2.27 milyon adet satmasını bekliyor. Bu satış miktarı kaynaklı olarak da önümüzdeki 3 yılda 2.6 milyar dolarlık PC donanım satışı olması bekleniyor. Oyunun özellikle işlemciyi çok zorladığı ve bu durumun da birçok oyunseverin güçlü bir işlemciye geçiş yapmasını sağlayacağı tahmin ediliyor. Oyun şuan piyasada olan en yüksek seviye ekran kartlarını dahi çok zorluyor ve yeni nesil ekran kartlarına ihtiyaç duyar bir görüntü veriyor. PC’nin gücünü sağlayan donanımların yanı sıra oyuna uygun ek ekipmanların satışlarında büyük bir artış da çok olası gözüküyor…
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Haftanın Epic Games ücretsiz oyunları-9
Uzun bir süredir kullanıcılara belli başlı oyunları ücretsiz olarak sağlayan Epic Games’in bu hafta hediye edeceği yapımlar belli oldu. Haftanın ücretsizler köşesinde Enter the Gungeon ve God’s Trigger adlı yapımlar var. Oyun dünyasına yenilikçi ve farklı bir bakış açısı kazandıran iki adet yapıma nasıl ücretsiz olarak sahip olabileceğinizi anlattık.
Steam ile girdiği yarışta kupon, her hafta ücretsiz yapımlar ve ülkelere özel fiyatlandırma gibi özellikler sunan Epic, görünen o ki yarışta kuvvetli bir koz oynuyor. GTA 5, Borderlands ve ARK: Survival Evolved gibi yapımları geçmişte kalıcı olarak edindiğimiz platform, Steam ile ciddi bir rekabet içerisinde gibi görünüyor. İlerleyen dönemlerde de yüksek satış rakamlarına ulaşmış bazı yapımları Epic Games bünyesinde ücretsiz olarak edinebileceğimiz söyleniyor.
Enter the Gungeon
Kurşun cehenneminde zindan tarama oyunu olan Enter the Gungeon’da bir uyumsuzlar çetesi, kendilerini aklamak için ateş ederek, yağmalayarak, hileyle atlatarak ve elini masaya vurarak efsanevi Gungeon’un nihai hazinesine ulaşmayı amaçlar.Siz de bir kahraman seçin veya eşli oyunda takıma katılın.
God’s Trigger
Abartılı bir kan ve patlama gösterisinde düşmanları hız ve keskinlikle doğra. Tek başına veya başkalarıyla oyna, anlık kararlar ver, mermilerden kaçın, silahları ve yetenekleri kullanarak mümkün olan en açık şekilde dehşet saç.
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Nasıl elde edilir?
Yapımlara ücretsiz olarak sahip olmak için bir Epic Games hesabı edinmeniz ardından buradan Enter the Gungeon ve buradan God’s Trigger için ayrılan bağlantılara giderek ayrı ayrı “Yükle” butonlarına tıklamanız gerekiyor.
Not: Oyunlar kütüphanenize eklediğiniz andan itibaren sonsuza dek sizin olacak!
Epic Games hesabı oluşturmak için tıklayın
Epic Games Launcher’ı indirmek için tıklayın
Oyunları kalıcı bir şekilde ücretsiz olarak hesabınıza eklemeniz için son gün 27 Ağustos 18:00.
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Uygun fiyatlı EA Play hizmetinin Steam üzerinde çıkış tarihi belli oldu
Kısa bir gecikmenin ardından, eskiden EA Access olarak bilinen oyun abonelik sistemi EA Play için, Steam çıkış tarihi belli oldu. Hizmet, Electronic Arts’ın birçok oyununu yıllık 65 TL ve aylık 12 TL gibi bir ücretlendirmeyle istediğimiz kadar oynayabilmemizi sağlayacak ve 31 Ağustos tarihinde platform üzerinde listelenecek.
Son zamanlarda birçok sektör devinin hayata geçirdiği pass hizmetleri ile kullanıcılar, artık oyunlara ayrı ayrı ücretler ödemeden, özgürce seçim yapabilir hale geldi. EA’in de bir süredir bu konuda işleyen bir hizmeti bulunuyor. Geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan ve EA Access’in Steam üzerinde yayınlanacağını bildiren yazı büyük heyecan uyandırmıştı. Normalde bu hizmet için kendi Origin adlı arayüzünü kullanan EA kullanıcıları bu hamlesiyle sevindirmeyi başardı. Mevcut EA Play hizmetinde son yıllarda çıkış yapan veya geçmişte istediği ilgiyi bulamayan yapımlar da dahil edildi.
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Mevcut yapımlardan bazıları, A Way Out, Star Wars Battlefront II ve Titanfall 2 olarak karşımıza çıkıyor. Yurtdışında aylık 5$ ve yıllık 30$ fiyat etiketine sahip olan EA Play, Steam kuruyla birlikte ülkemize aylık 12 TL, yıllık 65 TL gibi mükemmel bir ücretle gelecek. Yıllar önce Steam ile bir yarışa girip, yapımlarını sadece Origin üzerinde listeleyen firma çareyi tekrar Steam’e dönmekte bulmuş gibi görünüyor. Steam’in özel kur fiyatlandırmasıyla bizleri de sevindiren bu hizmet, 31 Ağustos tarihinde platform üzerinde listelenecek.