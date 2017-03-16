GoPro’nun Finansal Problemleri Bitecek Gibi Gözükmüyor

GoPro’nun 2016 yılındaki finansal raporu pek iç açıcı değildi ancak 2017nin ilk çeyreğinde elde edilen gelir 190 milyondan 210 milyona çıktı.

Bu GoPro için son derece önemli olsa da genel durumu pek iyiye gitmiyor. Çarşamba günü düzenlenen hissedarlar toplantısında şirket işletme giderlerini düşürmek için 270 kişinin daha işten çıkarılacağını açıkladı. Ayrıca şirket işe alımları da bir süre durdurdu.

Kesintilerin arasında program giderleri, açık pozisyonlar ve daha bir çok şey yer alıyor. Şirketin ilk hedefi bir çeyrekte bu kesintilerden 10 milyon dolar elde etmek. Kasım ayında da 200 kişi daha işten çıkarılmıştı. Diğer taraftan yılbaşı döneminde büyük umutlarla satışa çıkarılan Karma droneları teknik bir problemden dolayı geri toplatılmıştı. Şirketin CEO’su Nick Woodman ise 2017 yılında kar elde etmeyi istediklerini ve ürünlere devam edileceğini bleirtti. Yani yeni Hero 6 aksiyon kamerası bu yıl içerisinde çıkacak.