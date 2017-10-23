Google’a Pixel 2 XL Hakkındaki Ekran Yanması Raporları Geliyor!

OLED ekranların kronik sorunu olan “ekran yanmalarına” Pixel 2 XL modellerinde de rastlanmaya başlandı. Üstelik Google ve üretici LG ikilisinin tek sorunları bu değil.

OLED ekranlar kaliteli mimarilerine rağmen can sıkıcı ve kronik bir sorun barındırırlar. Eğer bir nesne (Kilit Ekranı ve Marka Logosu gibi) ekranda uzun süre sabit kalırsa, yanık benzeri bir leke oluşur. Ekran koruyuculardaki nesnelerin sürekli hareket etme nedeni budur. Hatta Samsung, güncel Galaxy S serilerinde söz konusu problemden kurtulmak için rastgele hareket eden bir bildirim yapısı geliştirmişti.

Maalesef Pixel 2 XL de aynı durumdan muzdarip. Google’e gelen raporlara göre bir haftalık testler sonucunda ekranda lekeler oluştu. Bu lekeler, büyük ihtimalle OLED ekran yanmasına işaret ediyor. Amerikalı firmanın tek sorunu bu değil: Bir hafta süren yoğun testler sonrasında Pixel 2’nin P-OLED ekranına geniş açıdan bakıldığında, bazı rakiplerine oranla daha cansız renkler ve mavimsi bir yapı ile karşılaşılıyor. Cihazın diğer açılardan epey olumlu eleştiriler aldığı düşünülse bile bu sorunlar satış rakamlarına yansıyabilirler.

Söylentiler doğruysa, Google ve Pixel 2’yi üreten LG, P-OLED ekran yapısı kullanarak küçük bir oynamış gibi gözüküyorlar.