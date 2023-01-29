Google, metin açıklamalarından yüksek kaliteli müzik üreten yeni bir yapay zeka aracı olan MusicLM‘yi tanıttı. Bu, yapay zeka tarafından üretilen müzikte büyük bir ilerleme ve müziğin yaratılma ve tüketilme şeklini büyük ölçüde etkileyebilir. Google kısa süre önce Google Meet donanım kullanıcılarının Zoom Toplantılarına katılabileceğini duyurdu.

MusicLM: Metinden Müzik Üretme

Araç kullanıcı dostu ve kullanımı kolay, bu da onu çok çeşitli kullanıcılar için erişilebilir kılar. Birkaç dakika boyunca tutarlı kalan 24 kHz’de müzik üretmek için hiyerarşik bir diziden diziye modelleme yaklaşımı kullanır.

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Deneyler MusicLM’nin hem ses kalitesi hem de metin açıklamasına bağlılık açısından önceki sistemlerden daha iyi performans gösterdiğini ortaya koymaktadır. Ayrıca hem metni hem de mevcut bir melodiyi girdi olarak alabiliyor ve ıslıklı ve mırıltılı melodileri bir metin başlığında açıklanan stile göre dönüştürmesine olanak tanıyor. Gelecekteki araştırmaları desteklemek için geliştiriciler, insan uzmanlar tarafından sağlanan zengin metin açıklamaları ile 5.5 bin müzik-metin çiftinden oluşan bir veri kümesi olan MusicCaps’i herkese açık olarak yayınladılar.

Aşağıdakiler de dahil olmak üzere birkaç önemli özelliğe sahip;

Zengin Altyazılardan Ses Üretimi: MusicLM basit metin açıklamalarından karmaşık ve nüanslı kompozisyonlar üretebilir.

MusicLM basit metin açıklamalarından karmaşık ve nüanslı kompozisyonlar üretebilir. Uzun Üretim: MusicLM birkaç dakika boyunca tutarlı kalan müzikler üretebilir.

MusicLM birkaç dakika boyunca tutarlı kalan müzikler üretebilir. Hikaye Modu: Kullanıcıların bir hikaye anlatan müzik üretmesine olanak tanır, filmler, diziler ve diğer medya için müzik puanlaması için kullanılabilir.

Kullanıcıların bir hikaye anlatan müzik üretmesine olanak tanır, filmler, diziler ve diğer medya için müzik puanlaması için kullanılabilir. Metin ve Melodi Koşullandırma: MusicLM hem metni hem de mevcut bir melodiyi girdi olarak alabilir ve ıslık çalınan ve mırıldanılan melodileri bir metin başlığında açıklanan stile göre dönüştürmesine olanak tanır.

MusicLM hem metni hem de mevcut bir melodiyi girdi olarak alabilir ve ıslık çalınan ve mırıldanılan melodileri bir metin başlığında açıklanan stile göre dönüştürmesine olanak tanır. Resim Altyazısı Koşullandırma: Bir resim başlığında tasvir edilen duygu ve stile dayalı olarak müzik üretir.

Ayrıca MusicLM, koşullandırmayı ve/veya anlamsal belirteçleri sabit tutarken çeşitli Müzisyen Deneyim Seviyelerini, Yerleri, Dönemleri, Akordeon Sololarını ve Nesil Çeşitliliğini, Aynı Metin İstemi ve Aynı Anlamsal Belirteçleri ve çok daha fazlasını algılayabilir.