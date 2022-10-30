Google, son satın almasıyla TikTok gibi kısa video sansasyonlarını ele geçirme planlarını yeniden düzenliyor. Arama motoru devi, yapay zeka yardımıyla avatar üretme konusunda uzmanlaşmış Alter adlı bir yapay zeka girişimini satın aldı. TechCrunch tarafından aktarılan haberlere göre Google, Alter’i satın almak için 100 milyon dolar ödedi. Haberde satın alma işleminin birkaç ay önce yapıldığı belirtildi.

Alter’in kurucu ortağı da LinkedIn’deki pozisyonunu güncelleyerek gelişmeyi doğruladı. Profiline “Google’da avatarlar oluşturuyorum” yorumunu ekledi.

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Avatarların geleceğin büyük bir parçası olması gerekiyor, en azından Meta’daki Mark Zuckerberg ve ekibinin dünyanın inanmasını istediği şey bu. Meta, WhatsApp da dahil olmak üzere tüm platformlarına avatarları getirmeye çalışıyor ve bu çok yakında gerçeğe dönüşebilir.

Yapay zeka tarafından üretilen içerik, sektörün ortaya çıkan ve potansiyelini gösteren bir başka yönü. Yapay zeka tabanlı görüntüler, müzikler ve hatta sanat eserleri yaratan platformlar var. Teknoloji o kadar gelişti ki, sadece belirli kelimeleri hecelemeniz gerekiyor ve yapay zeka size en iyi çıktıyı vermek için tüm verileri işleyecek.

Yüz tanıma teknolojisi Apple’ın Face ID’si kadar gelişmiş olmadığı için yapay zeka tabanlı avatarlar Google’ın da işine yarayabilir.

Avatarlar, Google’ın kısa video alanında TikTok’a karşı bahsi olan YouTube Shorts ile de entegre olabilir. Google’ın bunu nasıl yapmayı planladığını henüz bilinmiyor.