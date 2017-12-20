2019 Ağustos’ta Google Play’E 64-Bit Zorunluluğu Geliyor

Google tarafından yapılan açıklamayla 2019 Ağustos itibariyle Google Play Store sadece 64-Bit uygulamaları kabul edecek.

Uygulamalar akıllı cihazların vazgeçilmezleri. Tabi bu uygulamalar da cihazlarımızla beraber günü yakalıyorlar. Google, Android uygulamalarını daha güvenli ve performanslı yapmak için Google Play artık sadece 64-Bit uygulamaları kabul edecek.

Daha İyi Performans İçin 64-Bit

Firma “Android kitaplıklarını kullanan uygulamalar için, 64 bitlik kod genellikle ek kayıtlar ve yeni talimatlar ile önemli ölçüde daha iyi performans sunar” açıklaması yapıldı. Benzer bir sebeple Apple’da iOS11 ile 32-bit uygulama desteğini kesmişti.

Şirket, yalnızca 64-bit uygulamaları destekleyen gelecekteki Android beklentisiyle hareket ettiğini açıkladı. Uygulamanız 32 bitlik bir kütüphaneye sahipse, aynı APK içinde veya yayınlamak üzere gönderdiğiniz birden fazla APK’dan biri olarak bir 64 bit alternatifi de eklemeniz gerekir.

Yeni API Düzey Gereksinimleri

Google’ın bu kararı sonrası doğal olarak geliştiricilerin de uygulamalarını uyumlu hale getirmesi gerecek. Bu sayede uygulamaları Play Store içerisinde kalabilecek. Google ayrıca Play Store tarafından dağıtılan doğrulanmış uygulamalar için güvenlik meta verileri ekleyecek bu sayede uygulamaların yetkilendirilmesi teyitli hale getirilecek. Yeni hedefin yani API düzey gereksinimlerinin detayları önümüzdeki yıl belli olacak.