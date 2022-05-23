Google, 2018 yılında akıllı telefon modeli olan Pixel 3 ile beraber bir akıllı saat tanıtımı yapacağı iddialarıyla gündeme gelmiş, ancak firmanın ilk akıllı saat modeli beklentilere rağmen 2018 yılında tanıtılamamıştı. Aradan 4 yıl geçti ve firma yakın zamanda düzenlediği I/O 2022 etkinliğinde ilk akıllı saat modelinin gösterimini nihayet yaptı. Geçtiğimiz haftalarda ortaya çıkan bazı bilgiler, cihazın 4 yıllık bir işlemciye sahip olacağını gösteriyordu. Bu haber, cihazın olması gerekenden daha düşük bir performans sergileyeceği yönündeki kaygıları arttırmıştı. Cihaz hakkında yeni gelen haberler bu kaygıları biraz olsun hafifletebilir!

Yardımcı İşlemciyle Geliyor!

Önceki haberlerin kaynağı olan 9to5Google tarafından paylaşılan yeni bilgiler, Google Pixel Watch’da Exynos 9110 yonga setinin yanında, Exynos 9110’un yükünü hafifletecek bir yardımcı işlemcinin bulunacağını gösteriyor.

Her ne kadar bu işlemcinin modeli hakkında henüz kesin bir bilgi olmasa da, bunun Google’ın Pixel 6 serisinde yer verdiği Tensor işlemcisine benzer şekilde Google’ın kendi tasarımı olan bir işlemci olması bekleniyor.

Bu yardımcı işlemcinin Pixel Watch’un Wear OS işletim sistemiyle iletişimini kolaylaştıracağı ve cihaz performansını önemli ölçüde iyileştireceği düşünülüyor. Ancak bunu yetersiz bulan kullanıcılar için iyi bir haber daha var.

Yine 9to5Google tarafından paylaşılan bilgilere göre, cihazda kullanılan bellek miktarı da netleşiyor. Buna göre, şimdilik kesin bir rakam olmasa da Google Pixel Watch’un Samsung Galaxy Watch 4’ten daha fazla bellek miktarına sahip olacağını söylemek mümkün. Samsung Galaxy Watch 4’te 1.5 GB bellek bulunuyordu. Google Pixel Watch’ta ise bunun 2 GB olacağı düşünülüyor.

Bunun yanında bir akıllı saat için oldukça yüksek sayılabilecek 32 GB dahili depolama kapasitesine sahip olması beklenen cihaz, sektörün en iyileri olan Samsung Galaxy Watch ve Apple Watch için dişli bir rakip olabilir.

EKG (elektrokardiyografi) çekme, sürekli kalp atış hızı ölçümü, sürekli kandaki oksijen miktarı ölçümü gibi özelliklerin yanında, ünlü giyilebilir teknoloji üreticisi Fitbit’ten de bazı özellikleri bünyesinde bulundurması beklenen Google Pixel Watch, akıllı saat pazarında önemli bir oyuncu olacaktır.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Google’ın ilk akıllı saati olan Pixel Watch’u nasıl buldunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!

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