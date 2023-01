Google Pixel Tablet, şirketin geçen yıl söz verdiği gibi bu yıl piyasaya sürülecek. Android araştırmacısı Kuba Wojciechowski’den gelen yeni bir sızıntıya göre Google, daha önce tanıtılan Pixel Tablet’in kod adı “tangor”a benzer şekilde “tangorpro” kod adına sahip Pixel Tablet Pro üzerinde de çalışıyor.

Kuba’ya göre tabletlerin pro olmayan ve pro versiyonları arasındaki tek fark işlemcileri olacak. Pixel Tablet Pro en yeni Tensor G2 işlemciye sahip olacakken, Pixel Tablet bir önceki nesil Tensor işlemciye sahip olabilir.

Google’ın Pixel Tablet Pro’yu (“tangorpro”) Pixel Tablet olarak piyasaya süreceği ve orijinal Pixel Tablet’in iptal edildiği söyleniyor. Bunun yanı sıra, Google tabletin WQXGA (2560 x 1600 piksel) LCD ekrana sahip olacağını ve RT4539 LED sürücüsünü kullanacağını iddia ediyor.

Ayrıca bkz: Apple Wi-Fi için Sürpriz Karar Aldı!

Tabletin ayrıca 8GB LPDDR5 RAM ve 256GB UFS depolama alanı ile gelmesi bekleniyor. Ayrıca, güvenlik amacıyla yana monte edilmiş bir parmak izi okuyucusu ile birlikte gelecek.

The display on the device is a 2560×1600 CSoT "ppa957db2d" with a RT4539 LED driver.

RT4539 is a 6-channel LED driver, typically used for driving the backlight layer on LCDs, which means that the Pixel Tablet most likely doesn't have an OLED screen, unlike other Pixel devices. pic.twitter.com/kgx0BhHE6f

— Kuba Wojciechowski⚡ (@Za_Raczke) January 26, 2023