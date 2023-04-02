Benim gibi Android fanları için yılın en heyecanlı zamanlarını yaşıyoruz. Çünkü önümüzdeki haftalarda Google, her yıl yaptığı Google I/O etkinliğini yapacak. Etkinlikte Android 14 yazılımı; Google Pixel Fold ve Google Pixel 7a gibi akıllı telefonların tanıtılması bekleniyor. Google I/O etkinliği 10 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak. Etkinliğe daha bu kadar süre var iken etkinlikte tanıtılacak olan Pixel 7a’nın depolama ve tasarım detayları sızdırıldı. Detaylara göz atalım.

Tasarımdan başlayalım. Önceki sızıntılarda Pixel 7a’nın tasarım detayları gözler önüne serilmişti. Bugün ise akıllı telefonun beş farklı renk seçeneği ile birlikte piyasaya sürüleceği açıklandı. Bunlar:

Dinuguan Black (Kanayan Siyah)

Crispy Kale (Açık yeşil tonlarında olacağı tahmin edilen “Çıtır Lahana”)

Mayo Cream (Bej tonlarında olacağı tahmin edilen “Mayonez”)

Tide Orange (Gelgit Turuncusu)

Vibrant Ube (Filipinler tarafında yetişen tatlı bir patates olan Ube bitkisinden esinlenilen “Ube Moru”)

Pixel 7a kaputun altında Google Tensor G2 yonga setine sahip olacak. Depolama tarafında ise Pixel 7a’nın 256 GB dahili depolamaya sahip bir varyant ile birlikte geleceği sızdırıldı. Bu varyantta 8 GB RAM olduğu söyleniyor. Pixel 7a, 8 GB RAM + 256 GB dahili depolamaya sahip varyant dışında başka varyantlara da sahip olabilir.

Önceki sızıntılarda akıllı telefonun 90 hz ekran yenileme hızına sahip Full HD+ çözünürlükte 6.1 inç büyüklükte OLED panel bir ekran ile birlikte geleceği söylenmişti. Kamera tarafında ise çift arka kamera kurulumuna sahip olacak olan akıllı telefon 64 MP çözünürlükte Sony IMX787 sensöre ve 12 MP çözünürlükte ultra geniş açılı kameraya sahip olacak. Ön tarafta ise 10.8 MP çözünürlükte bir ön kamera bulunacak.