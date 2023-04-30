Google Pixel 7a‘nın lansmanı yaklaşırken, internette yeni sızıntılar ortaya çıkıyor. Daha önce akıllı telefonun kablosuz şarj özelliğine sahip olacağını doğrulayan sızıntılarda ortaya çıkmıştı. Şimdi yeni sızıntılarda cihazın Kanada fiyatı ve ayrıca daha önce hiç görülmemiş yeni bir renk seçeneği ortaya çıktı.

Evan Blass’a göre Pixel 7a, Coral olarak pazarlanacak yeni bir turuncu renk seçeneğiyle piyasaya sürülecek. Bu eklemeyle birlikte Pixel 7a 10 Mayıs’ta toplam 4 renk seçeneğiyle piyasaya sürülecek. Daha önce yayınlanan diğer renk seçenekleri arasında Gri, Gümüş ve Açık Mavi yer alıyor.

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Bir başka raporda, cihazın Kanada fiyatlandırması da sızdırıldı. Bu rapora göre, akıllı telefon 8GB + 128GB depolama seçeneği için lansmanda 499 dolar’a mal olacak. Önceki söylentilerde cihazın bu kez 256GB depolama seçeneğiyle de geleceği belirtilmişti, ancak henüz bu konuda resmi bir açıklama yok.

Pixel 7a özellikleri (söylentiler)

Daha önceki raporlara göre, yaklaşmakta olan Google Pixel 7a’nın 90Hz yenileme hızına sahip 6,1 inç FHD+ OLED ekrana sahip olması bekleniyor. Google’ın Pixel 7 ve Pixel 7 Pro’ya da güç veren şirket içi Tensor G2 yonga seti akıllı telefona güç verecek. Cihazın UFS 3.1 ile 8GB LPDDR5 RAM ve 128GB yerleşik depolama alanına sahip olacağı tahmin ediliyor.

Pixel 7a’nın OIS özellikli 64MP arka kameraya ve fotoğrafçılık için 12MP ultra geniş kameraya sahip olması bekleniyor. Öne bakan kamera, net özçekimler için ideal olan 10.8MP sensör olacak. Cihaza 72 saate kadar dayanabilen 4.400mAh batarya güç verecek. Ayrıca, batarya 20W kablolu şarjın yanı sıra kablosuz şarj desteği ile de uyumlu olacak.

Akıllı telefon, işletim sistemi olarak Android 13’ü kutudan çıkar çıkmaz çalıştıracak. Google Pixel 7a’nın güçlü bir işlemci, bol miktarda RAM ve depolama alanı, olağanüstü kameralar ve uzun ömürlü bir pil gibi olağanüstü özelliklere sahip orta sınıf bir telefon olması bekleniyor.

Özetle, Google Pixel 7a etkileyici teknik özelliklere sahip ve bu da onu cazip bir orta sınıf akıllı telefon seçeneği haline getiriyor. Yüksek kaliteli bir ekrana, güçlü bir işlemciye, geniş RAM ve depolama alanına, mükemmel kameralara ve uzun ömürlü bir bataryaya sahip olacak.