Google’ın Akıllı Tahta Ürünü Jamboard’un Fiyatı Belli Oldu

Google sonunda 55 inç büyüklüğündeki Jamboard isimli akıllı tahtasının fiyatını ve piyasaya çıkış tarihini resmen açıkladı.

Google’ın akıllı tahta ve konferans sistemi birazcık pahalı. Jamboard 4.999 dolar fiyatında olacak ve yıllık 600 dolarlık bir ödemesi olacak. Birazcık pahalı olsa bile Microsoft’un Surface Hub sisteminden ucuz. Tahtanın özellikleri Cloud Next konferansında açıklanadı.

55 inç büyüklüğündeki ekran 4K çözünürlüğe sahip ve 16’ya kadar çoklu dokunma destekliyor. Ancak ekranı mat değil ve çok ışık yansıtıyor. Büyük siyah bir ekran çerçevesine ve kırmızı bir genel çerçeveye sahip. Ayrıca ekran biraz kalın.

Ekran 120 Hz dokunma tarama hızına ve 60 Hz yenileme hızına sahip. Üzerinde geniş açılı bir kamera yer alıyor. Üzerinde bulunan hoparlörleri ise karşıya değil aşağıya bakıyor. Ekranın üzerinde HDMI 2.0, USB Type C ve iki adet USB 3.0 portları yer alıyor. Wi-Fi 802.11 ac destekleyen cihazda 1 Gigabyte ethernet bulunuyor.