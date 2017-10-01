Google İki Adımlı Doğrulamayı Daha da Geliştirmeye Çalışıyor

Google özellikle politikacılar gibi yüksek profilli kullanıcılarını daha iyi korumak için iki adımlı doğrulama aracını geliştirmeyi hedefliyor.

Google’ın Advanced Protection Program adını verdiği ve büyük bir ihtimalle önümüzdeki ay Gmail ve Drive hizmetleri için kullanıma açacağı özellik ile kullacılara fiziksel USB güvenlik anahtarı verecek. Bu servis aynı zamanda kullanıcıların hesaplarına ekleyebilecekleri üçüncü parti uygulamaları ve servisleri kısıtlayacak.

Bu değişiklik standart hesap sahiplerini etkileyemeyecek. USB anahtarlar genel olarak şirket yöneticileri, politikacılar ve diğer güvenlik endişeleri taşıyan insanlar kullanacak. Bu özellik sayesinde Gmail ya da Drive gibi servislere uzaktan erişim sağlamak daha da güçleşecek.