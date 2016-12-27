Google, Hindistan’da Tuvalet Bulmanıza Yardımcı Olacak

Hindistan hükümeti bir süredir insanların caddelere ve sokaklara tuvaletini yapmasından şikayetçi ve Google bu problemi ortadan kaldırmayı amaçlıyor.

Google’ın, Haritalar servisine yaptığı bir güncelleme ile artık kullanıcılar yakınlarındaki halka açık tuvaletleri görebilecek. Bunun için de Haritalar uygulamasına girip Hintçe tuvalet anlamına gelen “Swachh” yazmaları yeterli. Sadece ülkenin başkenti Delhi’de 5100’den fazla halka açık tuvalet bulunuyor. Bu özellik ise sadece Delhi’de ve Madhya Pradesh.

Google Haritalar Hindistan servisi ürün yöneticisi Sanket Gupta, Delhi’de düzenlenen açılış etkinliğinde uygulamayı anlattı. Buna göre uygulamada tuvaletin stili, temizlik oranı, ücretli ya da ücretsiz olduğu bilgisi verilecek. Ayrıca tuvaletlere yol tarifi alınabilecek ve hangi saatlerde açık olduğu görülebilecek.

Bu girişimle beraber Hindistan sokaklarının daha temiz olması ve insanların caddelere tuvaletini yapmasının önüne geçilmesi bekleniyor. 1.2 milyar nüfusa sahip ülkenin neredeyse yarısının evinde tuvalet bulunmuyor. Sadece Delhi’de 5 milyondan fazla insan sokaklara tuvaletini yapıyor.