Google, Fotoğraflar Uygulamasına Arşivleme Özelliği Getirdi

Google, Fotoğraflar uygulamasına bugün yayınladığı güncelleme ile beraber kullanıcıların fotoğrafları arşivlemesini sağlayacak özellik getirdi.

Google’un yayınladığı bu güncelleme ile beraber başkalarının görmesini istemeyeceğiniz özel fotoğraflarınızı ayrı bir yerde arşivleyebileceksiniz. Saklanması gereken fotoğrafa basılı tuttuğunuzda üst kısımda çıkan üç noktalı menüde Arşiv seçeneği geliyor.

Çok önemli ya da büyük bir değişiklik değil benzer bir özellik bazı Instagram kullanıcılarına da dağıtıldı ancak Instagram’da hala test aşamasında ve herkese dağıtılmadı. Bu hizmet ile beğenmediğiniz fotoğrafları silmek yerine göz önünden kaldırabiliyorsunuz.

2.15 versiyon güncellemesi ile bu özellik Android kullanıcılarına sunuldu. İnternet sürümünde ve iOS versiyonunda şu anda bazı kullanıcılarda kullanıma açık. Yakında bütün kullanıcılar bu özellikten yararlanabilecek.