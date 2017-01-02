Google ve Chrysler Araç İçi Dokunmatik Ekran Geliştiriyor

Google ve Fiat Chrysler birlikte çalışarak Android tabanlı yeni bir infotainment araç sistemi geliştireceklerini açıkladılar.

Proje de Fiat Chrysler’in UConnect infotainment sistemine Google’ın Android 7.0 Nougat işletim sistemi yerleştirilecek. UConnect’in arayüzü değişmezken Android uygulamalar sistemde çalıştırılabilir olacak.

Bu birliktelik aslında daha büyük bir birlikteliğin meyvesi. FCA, arama devi için sürücüsüz araç donanımı ve yazılımına sahip 100 Pacifica minivan üretiyor. 2016’da düzenlenen I/O konferansında şirketin CEO’su Sundar Pichai araç içinde yer alan ve ekranı olan bütün kullanıcı elektroniklerinde Android olmasını istediklerini açıklamışlardı. Sistemde klima kontrolü, ses kontrolü ve hız göstergesi dahi olacak.

Sistem açık kaynaklı ve araç üreticilerinin zevkine bırakılmış durumda. Ayrıca Android Auto ve CarPlay desteği de mevcut. Bir çok araç üreticisi kendi infotainment kullanıcı arayüzünü markanın bir uzantısı olarak görüyor. Bu yüzden kişiselleştirilebilir olması oldukça önemli.