Google Chrome’a gelen yeni güncelleme ile beraber tarayıcının sürüm numarası 60’a yükseldi ve beraberinde MacBook Pro Touch Bar desteği geldi.

Google Chrome’un 60 sürümü ile beraber MacBook Pro Touch Bar kullanıcıları dokunmatik ekranda çeşitli özellikleri görebilecek. Kullanıcılar ayrıca bu alanda yer alan ögeleri değiştirebilecekler. Kullanıcılar, Görüntüle kısmında Touch Bar’ı Özelleştir kısmından ayarlayabilirler.

Kullanıcılar buraya adres çubuğu, ileri ve geri tuşları, yenileme, anasayfa, sık kullanılanlara ekle ve yeni sekme düğmelerini koyabiliyor. Ayrıca daha küçük bir alanda Chrome kontrolcülerinin yanı sıra parlaklık, ses kontrolü ve Touch ID özelliklerini ekleyebiliyorlar.