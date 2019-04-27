Google Chrome Android’e gece modunu getiriyor!

Popüler internet tarayıcısı Google Chrome gelen son güncellemeyle Android kullanıcılarına gece modu özelliğini sunacak.

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Google Chrome gece modu nasıl açılıyor?

Son dönemde kullanıcıların geceleri telefonlarını kullanırken gözlerini daha az yormalarını sağlayan gece modu özelliği oldukça popülerleşti. YouTube ve Twitter gibi uygulamaların ardından Chrome da bu faydalı özelliği kullanıcılarına sunmaya başladı. Gece modu özelliğini aktifleştirmek için kullanıcıların aşağıdaki adımları izlemeleri gerekecek.

-İlk adımda önce Chrome tarayıcısının adres çubuğuna chrome://flags/#enable-android-night-mode linki yapıştırılıyor.

-Daha sonra çıkan listede “Android Chrome UI dark mode” ayarına girilerek ”Enabled” seçeneğine tıklanıyor.

-Böylece artık Chrome‘un ayarlar bölümünden gece modunu açıp kapatabileceksiniz.

Bu güncellemeyle ayrıca kendi dilinizin dışındaki web sayfalarının hızla dilinize çevrilmesini sağlayacak ”Çevir” kısayolu da geliyor.