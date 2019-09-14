Google, ‘Birlikte Kurtar’ hizmetini başlattı

Google, milyonlarca Amerikalı‘nın uyuşturucu ve alkol bağımlılığını belirleme ve aşma konusunda destek almalarına yardımcı olmak için özel bir web sitesi yayınladı. ‘Recover Together’ adlı site, destek toplantıları, eczaneler ve daha fazlası için Google’ın haritalar tabanlı araması ile derinlemesine kaynaklar sağlıyor.

Google tarafından açıklanan bu yeni özellik, uyuşturucudan ya da alkol bağımlılığından kurtulmak isteyenleri hedef alıyor. Uygulama şimdi 33.000‘den fazla lokasyondaki 83.000 alkol ve uyuşturucu bırakma toplantılarının yerlerini gösteriyor.

İlginizi çekebilir: Sevdiğimiz ama kabul görmeyen teknolojiler – Sizden Gelenler #41

Google ile “Birlikte Kurtar”

Google, “yakınımda rehabilitasyon”, ” yakınımda bağımlılık tedavisi” ve “bir bağımlıya nasıl yardım edilir” gibi arama yapan kullanıcılarına haritalar üzerinden bu toplantı merkezlerinin yerlerini ve toplantıların saatini gösterecek. 23 milyon Amerikalı’nın madde bağımlılığından kurtulduğunu ve 20 milyon insanın hala tedavi için mücadele ettiği söyleniyor. Ayrıca tahmini olarak her 14 Amerikalı yetişkinden 1’i iyileşme çabası içinde.

Ulusal İyileştirme Ayı’nın 30. yılını kutlamasıyla birlikte Google, büyük övgü topladı. Şirket, bağımlılıklardan muzdarip milyonlarca Amerikalıya yardım etme hedefliyor. İyileşmeye yardımcı olacak araçların yanı sıra, web sitesinde ayrıca insanların kurtarma hareketini nasıl daha fazla destekleyebilecekleri konusunda da kaynaklar var.

İlginizi çekebilir: Huawei, Matebook’larda Linux ön yüklü modelleri satışa sunuyor!

Google’ın haritalar uygulaması ayrıca Naloxone‘un reçetesiz dağıtıldığı yerleri de gösterecek. Arama çubuğuna “Yakınımdaki Naloxone” veya “Yakınımdaki Narcan” yazıldığında Google’ın haritalar kısmında ilacın nereden alınabileceğini gösterecek.