Google Assistant “sağlık” katagorisi ile güncellendi
Bu hafta yayınlanan yeni güncellemede Google Assistant, geçtiğimiz yılın sonlarında tanıtılan “Uyku” bölümünün yerine “Sağlık” kategorisini ekledi.
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Google Assistant’a yeni “sağlık” kategorisi eklendi
Bu yılın başlarında Google, Fitbit’i satın almıştı. Gerçekleşen satın alma işleminden sonra, özelliklerden bazılarını kendi ekosistemine entegre etmek için birtakım değişiklikler yapmaya başladı. Google Assistant’ın bu hafta yayınladığı yeni güncellemede bu değişikliklerden biri olan “Sağlık” kategorisini getirdiği görülüyor. Anlaşılan bu uygulama geçtiğimiz yılın sonlarında tanıtılan “Uyku” bölümünün yerine geçmiş durumda.
Yeni bölüm, Google Assistant kullanıcılarına fitness ve sağlıkla ilgili önemli veriler sağlayacak. Yeni sağlık kategorisinde şu an için aktif olarak sadece uyku sekmesi gözüküyor, ancak sağlık ve fitness verilerinin daha sonraki bir tarihte eklenmesi bekleniyor.
Görünüşe göre veriler, Google Assistant akıllı ekranları gibi uyumlu cihazlarda proaktif olarak gösterilecek. Şu anda, bu yeni özellik Nest Hub ve Nest Hub Max’in yanı sıra Lenovo Smart Watch’da çalışıyor, ancak özelliğin son sürümü büyük olasılıkla tüm Google Assistant akıllı ekranlarıyla uyumlu olacak.
Ayrıca burada “Sağlık” kategorisinin Fitbit’in uygulamasıyla entegre edildiğini, ancak henüz Google Fit ile entegre edilmediğini de belirtmek gerekiyor. Aynı zamanda akıllı ekranda bilgileri göster seçeneği etkinken, akıllı ekrana erişimi olan herkesin bunu görebileceğini de belirtelim.
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Genel
Google ofislerini aşı merkezine dönüştürecek
ABD’li teknoloji devi Google, Covid-19’a karşı mücadeleye destek vermeye devam ediyor. Şirket, New York gibi bazı eyaletlerdeki ofislerini aşılama merkezine dönüştürecek.
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Covid-19 pandemisi, Dünya’yı etkisi altına almaya devam ediyor. 2020 yılının başlarında ortaya çıkan salgın hastalık, oldukça zorlu bir yıl geçirmemize neden oldu. Ancak bu durum değişmek üzere. Salgının çıkışından itibaren devam eden aşı araştırmaları sonunda karşılığını verdi ve birkaç şirket, aşı üretmeyi başardı. Hastalığa karşı başarılı olan aşıların üretilmesiyle, sadece üretim ve bu aşıyı uygulamak kaldı. Salgının en çok yayıldığı ve merkezi olarak kabul edilen ABD’de teknoloji şirketleri de elini taşın altına koydu. Teknoloji devi Google, aşının üretimi ve dağıtımı konusunda ABD hükümetine yardımcı olmak için seferber oldu.
Bazı Google ofisleri aşılama merkezi olacak
Google CEO’su Sundar Pichai, yaptığı bir açıklamada şirketin aşılama çalışmalarına destek vereceğini açıkladı. Teknoloji devi aşının dağıtımı ve halkın aşılanması konusunda 150 milyon dolarlık bir yardım yapacaklarını açıkladı. Şirket aynı zamanda New York, Los Angeles, San Francisco ve Washington’da bulunan bazı ofislerini de aşılama merkezine çevirecek. Google’ın, konuyla ilgili yerel sağlık otoriteleriyle organize şekilde çalıştığı da gelen açıklamalar arasında. Pichai yaptığı açıklamada, daha fazla eyalet ve ardından daha fazla ülkenin kademeli olarak yardım listesine alınacağını ve şirketin buralarda da aşılama faaliyetlerinde bulunacağını açıkladı.
Amazon’da destek verecek
Google, pandemi konusunda elini taşın altına koyan tek şirket değil. Dünya’nın en zengin adamı Jeff Bezos’un kurucusu ve CEO’su olduğu Amazon, ABD’de geçici klinikler kurma konusunda hükümete yardımcı oluyor. Şirket kurduğu geçici kliniklerde binlerce insanın aşılanması ve salgının ortadan kalkması için uğraşıyor. Umarız aşılama faaliyetleri, hızlı bir şekilde sonuçlanır ve Dünya yeniden normal haline döner. Konuyla ilgili yeni gelişmeler için takipte kalın…
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YouTube.com sitesini artık uygulama olarak yüklemek mümkün!
Günümüzde birçok web sitesinin Progessive Web App (PWA) teknolojisiyle hazırlanan PC uygulaması var. YouTube.com da, bu yüzlerce web sitesinin arasında kendisine yer edinen sitelerden birisi oldu. Artık YouTube.com’u bilgisayarınıza direkt olarak tarayıcı üzerinden yükleyebilir ve kullanmak istediğiniz takdirde hızlıca açabilirsiniz.
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Günümüzde YouTube Müzik, Twitter gibi çok kullanılan servislerin Progessive Web App (PWA) teknolojisiyle hazırlanan uygulamaları bulunuyor. Son kullanıcılar olarak bizlere en büyük faydasını kullanışlılık noktasında gösteren bu uygulamalar, görev çubuğuna ve masaüstüne yerleştirilebilmeleri yönüyle çokça zaman kazandırıyorlar.
PWA uygulaması bulunan yüzlerce web sitesi var, bugünlerdeyse YouTube.com sitesinin PWA teknolojisiyle hazırlanmış bir uygulaması çıktı. Tarayıcınızdan YouTube’a giriyorsanız, üst kısımdaki sekme çubuğunda küçük bir + işareti görmüşsünüzdür. Bu artı işaretine tıkladığınızda da sizi “Uygulama yüklensin mi?” diye bir soru penceresi karşılamıştır. Eğer YouTube’un PWA uygulamasını yüklemek istiyorsanız, karşınıza çıkan penceredeki “Yükle” butonuna basmanız gerekiyor.
YouTube, PWA uygulaması olarak yüklenebiliyor
Hemen akabinde YouTube.com, yeni bir pencerede açılmış edasıyla karşınızda olacak. Yeni bir tarayıcı penceresinde açılmış gibi gözükse de, aslında açılan şeyin teorik olarak YouTube’un tarayıcı uygulaması olduğunu belirtmemizde fayda var. İster tarayıcıdan ister bu uygulamadan kullanabileceğiniz YouTube’u isterseniz de başlat menüsündeki ikonuna sağ tıklayarak görev çubuğuna veya masaüstüne de yerleştirebilirsiniz.
YouTube.com sitesini PWA uygulaması olarak kullanmaktan vazgeçtiğinizde de, bilgisayarınızdan kaldırabilirsiniz. Bunun için uygulamayı açıp sağ üst köşedeki menü işaretinden “Yüklemeyi kaldır” butonuna tıklamanız yeterli olacaktır.
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Google, Arama hizmetinin mobil arayüzünde değişiklikler yaptı!
Google, Arama hizmetinin mobil görünümünde sadelik odaklı birkaç yenilik yaptığını açıkladı. Kullanıcıların yaptıkları aramayı bulabilmelerini kolaylaştırmanın yanında, görsellikten arınıp yalnızca kullanıcıların aradığı temel sonuca odaklanılan yeni tasarım, Google’ın mobil uygulamalarında kullanılacak.
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Günümüzde bilgiye erişim kaynağı olarak olarak kullandığımız araçların başında hiç şüphesiz Google geliyor. Sevdiğimiz dizilerin oyuncularının hayatından yemek tariflerine varana kadar birçok şeyi kendisine sorduğumuz Google amcamız sağolsun her sorumuza cevap veriyor; fakat bazen onlarca arama sonucu arasından, müthiş bir kafa karışıklığı nedeniyle aradığımız şeyi tam olarak bulmakta güçlük çekebiliyoruz. Neyse ki bu problemin yalnızca kullanıcılar değil, Google’ın yetkilileri de farkındalar ve problemi düzeltmek için uğraş içerisindeler.
Bu farkındalığa varan kişilerden birisi, Google bünyesinde çalışan bir tasarımcı olan Aileen Cheng. Google’ın arama sonuçları sayfasındaki karmaşıklığın farkında olduğunu dile getiren Alieen Cheng, söz konusu karmaşıklığı ortadan kaldırabilmek adına Google’da yaptıkları en önemli değişikliklerden birinin, arama sonuçlarında kullanıcının arattığı kelimeleri vurgulamak olduğunu söylüyor. Bunu yapabilmek içinse arama sonuçlarında büyük ve kalın metinler kullanılacağını belirten Cheng’e göre, yeni tasarım kullanıcıların arattıkları şeylere odaklanabilmelerini kolaylaştıracak.
Google Arama’nın yeni tasarımıyla eski tasarımının farkı
Örnek vermek gerekirse, Google Arama’da kraliçe arı terimini arattığımız zaman Vikipedi’den alınmış bilgilerin bizi karşıladığını görürüz. Google’ın önceki halinde, arama sonuçlarında çıkan metnin başlığı ile açıklamasının yazdığı alanın arka planı farklıydı ve hem fotoğrafların rengi hem arka planların rengi farklı olunca, metinleri birbirinden ayırt etmeyi zorlaştırıyordu. Yeni halindeyse beyaz arka plan üzerine yerleştirilmiş kalın bir başlık ve beraberinde ilgili konuyla alakalı spesifik bilgiler içeren birkaç bilgi yer alıyor. Bu revizyon sayesinde kullanıcılar Google’da yaptıkları arama sonuçlarını daha kolay ayırt edebilecek ve aradıkları şeye odaklanabilecekler.
Google Arama’da yapılan diğer önemli değişiklikler, arama sonuçlarındaki gölgelerin ortadan kaldırılmasıyla birlikte arama sonuçlarındaki önemli kısımların renklerle vurgulanması oldu. Google’ın açıklamasına göre bu iki değişiklik de, kullanıcıların arama sonuçlarında bulmak istedikleri bilgiyi karmaşık bir düzene maruz kalmadan bulabilmelerini mümkün hale getirecek.
Bu arada Google, yeni tasarımını birkaç hafta içerisinde Android ve iOS uygulamalarında eşzamanlı olarak yayınlayacak.
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