Google Assistant “sağlık” katagorisi ile güncellendi

Bu hafta yayınlanan yeni güncellemede Google Assistant, geçtiğimiz yılın sonlarında tanıtılan “Uyku” bölümünün yerine “Sağlık” kategorisini ekledi.

İlginizi çekebilir: Samsung Galaxy Buds Pro vs Apple AirPods Pro

reklam

Google Assistant’a yeni “sağlık” kategorisi eklendi

Bu yılın başlarında Google, Fitbit’i satın almıştı. Gerçekleşen satın alma işleminden sonra, özelliklerden bazılarını kendi ekosistemine entegre etmek için birtakım değişiklikler yapmaya başladı. Google Assistant’ın bu hafta yayınladığı yeni güncellemede bu değişikliklerden biri olan “Sağlık” kategorisini getirdiği görülüyor. Anlaşılan bu uygulama geçtiğimiz yılın sonlarında tanıtılan “Uyku” bölümünün yerine geçmiş durumda.

Yeni bölüm, Google Assistant kullanıcılarına fitness ve sağlıkla ilgili önemli veriler sağlayacak. Yeni sağlık kategorisinde şu an için aktif olarak sadece uyku sekmesi gözüküyor, ancak sağlık ve fitness verilerinin daha sonraki bir tarihte eklenmesi bekleniyor.

Görünüşe göre veriler, Google Assistant akıllı ekranları gibi uyumlu cihazlarda proaktif olarak gösterilecek. Şu anda, bu yeni özellik Nest Hub ve Nest Hub Max’in yanı sıra Lenovo Smart Watch’da çalışıyor, ancak özelliğin son sürümü büyük olasılıkla tüm Google Assistant akıllı ekranlarıyla uyumlu olacak.

Ayrıca burada “Sağlık” kategorisinin Fitbit’in uygulamasıyla entegre edildiğini, ancak henüz Google Fit ile entegre edilmediğini de belirtmek gerekiyor. Aynı zamanda akıllı ekranda bilgileri göster seçeneği etkinken, akıllı ekrana erişimi olan herkesin bunu görebileceğini de belirtelim.