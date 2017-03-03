Google Artık Play Store’da Ürün Fiyatlarını Daha Detaylı Gösterecek

Google geliştiricilere uygulamalarını fiyatlandırma politikası hakkında daha detaylı seçenekler sunacak ve bu yenilik kullanıcıların da işine yarayacak.

Google’ın bu yeniliği getirmekte biraz geç bile kaldı denebilir zira bu özellik uzun zamandır isteniyordu. Artık geliştiriciler Play Store’da uygulamaların orijinal fiyatlarının yanı sıra indirimli fiyatlarını da gösterebilecek. Ayrıca indirimin ne kadar süreli olduğu bilgisi de uygulama sayfasında yer alacak.

Böylelikler kullanıcılar kampanya hakkında daha detaylı bilgiye sahip olacak. Ancak bu özelliğin geliştiriciler tarafından kötüye kullanılmaması için Play Store’a bu özellik özelinde bazı kısıtlamalar getirilecek. Bu kısıtlamalar kampanya ve indirim ile ilgili olacak. Bunun dışında kalan herşey ise eskisi gibi devam edecek.

Bu kısıtlamalar kapsamında indirimlerin uygulama fiyatının en az %30’u oranında olması gerekiyor. Uygulamanın ise en az bir gün indirimde kalması şart. İndirim süresi 8 günden fazla olamıyor. İndirimin üstünden ikinci bir indirimin yapılabilmesi için 30 gün geçme şartı var. Son olarak bu kısıtlamalar sadece uygulamanın satış fiyatı için geçerli. Yani uygulama içi satın alımlarda herhangi bir değişiklik yer almıyor.