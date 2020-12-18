Google Arama sekmesinde artık AR makyaj yapılabiliyor!

Google, Covid-19 karantinaları yüzünden evden çıkamayanlar için Arama’da yeni bir artırılmış gerçeklik özelliği başlattı. Teknoloji devi, birçok AR güzellik teknolojisinin arkasındaki şirketler olan ModiFace ve Perfect Corp ile birlikte, doğrudan Arama sonuçlarınızdan makyajı sanal olarak denemenizin bir yolunu sunan bir özelliği kullanıma sundu.

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Google AR efektleri gelişiyor

Google Arama sekmeesindeki, yeni AR özellik size L’Oreal (ModiFace’in sahibi), MAC Cosmetics, Black Opal ve Charlotte Tilbury‘den sanal makyaj erişimi sağlayacak. Bu markaların ürünlerini aradığınızda, örneğin Mac’in Powder Kiss rujları, Chrome’da veya arama motorunun uygulamasında, sanal deneyimle karşılaşacaksınız. Farklı ten tonlarına sahip modellerin fotoğraflarında göz farı ve rujları deneyebilir veya telefonunuzun kamerasını kullanarak kendiniz deneyebilirsiniz.



Özelliğin, ilk güzel artırılmış gerçeklik teknolojisi olmaktan çok uzak olduğu açık. ModiFace, geçmişte benzer artırılmış gerçeklik (AR) araçları oluşturmak için Benefit gibi birçok markayla çalıştı. YouTube, geçen yıl kullanıcıların eğitimleri izlerken makyaj yapmayı denemelerine izin veren bir AR Beauty Try-On özelliğini başlattı. Fakat araca doğrudan Google arama sonuçlarınızdan erişebilmek, katılımcı markalardan belirli ürünleri satın almak istiyorsanız işleri kolaylaştırır. Ayrıca arama motorunun Alışveriş sekmesine göz attığınızda, güzellik, giyim, ev ve bahçe meraklıları ve çevrimiçi etkileyiciler de dahil olmak üzere uzmanlardan öneriler göstermeye başlayacak. TechCrunch’ın belirttiği gibi, her iki özellik de Google’ın daha kapsamlı çabalarının ve çevrimiçi alışverişe genel yatırımının bir parçası. Şirket özelliğin, Google Alışveriş’i daha fazla perakendeciye açma hamlelerinin bir devamı olduğunu söyledi.