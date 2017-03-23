Google; Allo, Duo ve Fotoğraflar Uygulamalarını Güncelledi

Google bugün Sao Poulo’da düzenlediği etkinlikte Duo, Allo ve Fotoğraf uygulamalarına çeşitli yenilikler getirdiğini açıkladı.

2016 yılının Ağustos ayında yayınlanan Google Duo uygulaması akıllı telefonlar üzerinden görüntülü konuşma yapmayı sağlıyor. Uygulama ile ayrıca iOS ve Android cihazlar arasında sesli görüşme yapmak mümkün. Yeni güncelleme ile beraber Hangouts ve Voice üzerinden de görüşme yapmak mümkün olacak. Güncelleme Brezilya’da yayınlandı ve yakında tüm kullanıcılara gelecek.

Mobil mesajlaşma uygulaması Allo ile beraber artık Android kullanıcıları kendi aralarında .pdf, .docs, .apk, .zip ve .mp3 gibi dosyaları paylaşabilecek. Yenilik Duo’nun aksine hemen yayınlandı ve şu anda kullanılabilir.

İnternet bağlantısından dolayı fotoğraf yedekleme ve paylaşma esnasında yaşanabilecek problemlerden dolayı Fotoğraflar uygulamasının Android ve iOS sürümünde bu işlemleri kolaylaştıracak bir yenilik geldi. Uygulama artık ilk olarak fotoğrafları düşük kaliteli ön izleme sürümü ile kaydedecek. Daha sonra Wi-Fi ağına bağlandığında ise fotoğrafların yüksek kaliteli versiyonları kullanılabilir olacak.