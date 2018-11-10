GM 9 Pro, dünya devlerine karşı! (VİDEO)

General Mobile GM 9 Pro, geçtiğimiz aylarda tanıtılmış ve akabinde satışa çıkmıştı. Bir süre 2799 TL fiyatla satılan cihaz, geçtiğimiz günlerde önemli bir indirim alarak 2100 TL fiyat bandına gerilemişti.

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Bu videomuzda, hem GM 9 Pro‘nun kamera özelliklerine bakacağız hem de Galaxy Note 8 ve iPhone 7 gibi üst seviye rakipleriyle kamera performanslarını karşılaştıracağız. Ayrıca kendi fiyat seviyesine yakın Huawei P20 Lite ile de kamera farklarını görebileceksiniz.

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GM 9 Pro kamera özellikleri

12 MP + 8 MP çift arka kamera ile gelen telefonun ana kamerası F/1.8 diyafram değerinde. Cihazı kamerasında Xiaomi Mi 8 modelinde de yer alan Sony IMX363 sensörü önemli. Ayrıca başarılı EIS, OIS olmamasına rağmen büyük oranda titreşimleri engelleyebiliyor. Cihaz bu kamera özellikleriyle DxOMark‘tan 90 puan almıştı.

Videodaki cihazları sıralayacak olursak Galaxy Note 8 yaklaşık 4500 TL fiyatla, iPhone 7 yaklaşık 4300 TL fiyatla ve son olarak Huawei P20 Lite modeli ise 2500 TL fiyatla satılmakta.