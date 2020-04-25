Gelecekten gelen router! Wi-Fi 6 destekli TP-Link Archer AX50

TP-Link Archer AX50 inceleme videomuzda, Wi-Fi 6 desteğiyle öne çıkan router modelini inceliyoruz. Bakalım cihaz bizlere neler sunuyor?

TP-Link Archer AX50 tasarımı

Ağ ürünleri genellikle sıkıcı tasarımla karşımıza çıkar. Ancak TP-Link Archer CX50 modeli, özellikle gövdesindeki X’i andıran yapısıyla farklı ve modern görünmeyi başarmış bir ürün. Cihazın giriş çıkış noktalarında 1x GIGABIT WAN, 4x GIGABIT LAN, 1x Tip-A formunda USB 3.0 ve WPS ile güç tuşu gibi tuşlar yer alıyor.

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Modelin kurulumu için şirketin Tether isimli uygulamasını kullanııyoruz. Hem iOS hem de Android’de yer alan bu uygulama ile, yaklaşık 5 dakikada kurulum mümkün. Tek yapmanız gereken WAN portu üzerinden modem bağlantısını sağlamak ve uygulama ile bağlantıyı gerçekleştirmek.

Cihazın üzerinde Wi-Fi ve diğer işlevlerin bilgilendirme LED’leriyle beraber, 4 adet beamforming teknolojisini destekleyen dahili anten bulunuyor. Beamforming teknolojisi sayesinde, bu teknolojiye sahip olmayan cihazlara göre çok daha uzun mesafelerde Wi-Fi ağını iletebiliyorsunuz.

Wi-Fi 6 veya bir başka değişle 802.11ax neler sunuyor?

– OFDMA teknolojisi sayesinde 802.11ac’ye göre 4x daha yüksek kapasite yani 256 cihaza kadar stabil bağlantı desteği

– Kablosuz bağlantıda gecikme süresini önemli derecede düşürüyor bu da özellikle kablosuz bağlantı ile oyun oynayan veya farklı ihtiyaçlar duyan kullanıcılar için oldukça önemli

– 5 GHz’de 2402 Mbps ve 2,4 GHz bandında 574 Mpbs hız sunuyor

Tether uygulaması

– Bağlı olan kullanıcıları, kablolu ve kablosuz ağ durumunu görebiliyorsunuz

– Misafir ağı, çalışma modu (router veya Ap) kablosuz ağ ayarları gibi ayarları yapabiliyorsunuz.

– HomeCare – Dahili antivirüs + ebeveyn kontrolü + QoS ( Gerektiğinde daha hızlı performans için cihazlara ve uygulamalara öncelik verin)