Samsung’un yaklaşan büyük lansmanı heyecanla bekleniyor: Yeni nesil katlanabilir cihazlar Galaxy Z Fold 6 ve Galaxy Z Flip 6, Temmuz ayında raflardaki yerini alacak. Geçtiğimiz hafta, bu muhteşem cihazların tasarımı 3D CAD görselleri aracılığıyla sızdırılmıştı. Ancak bugün, başka bir kaynak daha fazla detayı açığa çıkardı.

Display Supply Chain Consultants’ın (DSCC) CEO’su Ross Young, yakında piyasaya sürülecek Samsung akıllı telefonlarının renklerini paylaşmasıyla biliniyor. Şimdiye kadar doğru bilgiler verdiği için, endüstride saygı gören bir isim olarak bilinen Young’un bu paylaşımı oldukça dikkat çekici. Young, bugün erken saatlerde Galaxy Z Fold 6’nın lacivert, açık pembe ve gümüş olmak üzere üç renkte piyasaya sürüleceğini duyurdu. Öte yandan, Galaxy Z Flip 6’nın açık mavi, açık yeşil, gümüş ve sarı olmak üzere dört renk seçeneğiyle geleceğini belirtti.

Ancak, Young’un belirttiği gibi, bu renklerin kesin olmadığını belirtmek önemlidir. Zira lansmana dört aydan fazla bir süre var ve son renklerde değişiklikler olabilir. Ayrıca, Samsung.com’a özel ek renklerin olabileceği de söyleniyor. Bu yüzden, belirtilen renklerin sadece standart seçenekler olduğunu unutmamak gerekir.

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Tasarım konusuna gelince, Galaxy Z Fold 6’nın önemli değişikliklerle geleceği, ancak Galaxy Z Flip 6’nın genel hatlarıyla aynı kalacağı tahmin ediliyor. Fold 6’nın kutusu, Galaxy S24 Ultra’ya benzer bir tasarım benimseyecek ve dahili bir S Pen’e sahip olmayacak. Ancak, ekranlar için daha iyi bir en boy oranı sağlamak üzere hem daha kısa hem de daha geniş olacak. Bu, kullanıcıların daha etkileyici bir deneyim yaşamasını sağlayacak önemli bir değişiklik olarak karşımıza çıkıyor.