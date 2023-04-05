Samsung’un Galaxy Z Fold serisini, bu yılın sonlarında piyasaya sürülmesi planlanan Galaxy Z Fold 5 için “diyete” soktuğu söyleniyor. Görünen o ki, Samsung cephesi 263 gr ağırlığındaki Galaxy Z Fold 4’ten hem daha ince hem de daha hafif yeni bir model üretmeleri gerektiğine karar vermiş. Galaxy Z Fold 5 o kadar incelmiş ve hafiflemiş ki bir deri bir kemik kalmış!

Galaxy Z Fold 5 Eleştirileri Çöpe Atıyor!

Ortaya çıkan son raporlara göre, Galaxy Z Fold 5 yaklaşık 250 gram ağırlığında olacak. Hatırlatmak gerekirse, daha önceki sızıntı haberleri de yeni cihazın daha hafif olacağını söylüyordu. Bu da cihazın selefinden tam olarak 13 gram daha hafif olduğunu gösteriyor, ki bu da ağırlıkta gözle görülür bir düşüş anlamına geliyor.

Ayrıca Z Fold 5’in selefinden tam 1 milimetre daha ince olacağı söyleniyor ki bu da muhtemelen yeni modelde kullanılan modern menteşe tasarımından kaynaklanıyor. Hatırlatmak gerekirse, Z Fold 4 katlanmış haldeyken 15.8 mm kalınlığa ulaşıyordu. Z Fold 5 ise 14.8 mm kalınlığa sahip olacak.

Daha önceki söylentilere ek olarak, Samsung’un en iyi katlanabilir telefonlarında kötü şöhretli katlanma yeri çizgisine neden olan menteşenin yeniden tasarlandığına dair bilgiler de var. Rapora göre, bu yeni menteşe, ağırlık azaltımının büyük kısmını oluşturacak ve geçen yılın zaten azaltılmış menteşe boyutundan daha küçük ve daha hafif olacak.

Bu yeni menteşe tasarımı, OPPO Find N2 gibi telefonların izinden gidiyor. Bu sayede telefon hem düz bir şekilde katlanabiliyor hem de ekran kırışıklığı neredeyse tamamen ortadan kalkıyor.

Katlanabilir telefon pazarına sürekli yeni oyuncular dahil oluyor ve pazara yeni giren markaların neredeyse tamamı lansmanlarında Samsung’un menteşe yapısına göndermede bulunarak kendi cihazlarının çok daha iyi ve dayanıklı bir menteşeye sahip olduğunu iddia ediyordu.

Yeni menteşe tasarımının, daha az görünür bir katlanma çizgisi elde edilmesinin yanında cihazın boşluksuz bir şekilde katlanmasına ve bu sayede daha ince görünmesine ve taşınmasının kolaylaşmasına da yardım edeceğini söyleyebiliriz. Ayrıca Samsung da kendisine gelen eleştirileri tamamen susturmuş olacak.

Bu raporda telefonun toza dayanıklı olacağı belirtilmiyor. Ancak daha önceki raporlarda bunun hem suya hem de toza dayanıklı ilk katlanabilir cihaz olacağı bilgisi yer alıyordu. Bu doğru çıkarsa Samsung bir ilke imza atmış olacak.

Bu raporda yer alan diğer bir önemli nokta ise S Pen olmuş. Buna göre, ağırlığı ve kalınlığı azaltmak amacıyla Galaxy Z Fold 5 modelinde bir S Pen yuvası yer almayacak. Bu cihazla beraber bir S Pen kullanmak isteyenlerin önceki modellerde olduğu gibi kalem yuvasına sahip bir kılıf ve bir S Pen satın almaları gerekecek.

Vivo X Fold 2 de Samsung’un Galaxy Z Fold 5’ine önemli bir rakip olmaya geliyor. Kısa süre önce tanıtılan Huawei Mate X3 ise katlabilir telefon tasarımını baştan yazmıştı. Görünen o ki, Samsung bu yıl çok ciddi rakiplerle yarışacak.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Samsung başarılı olabilecek mi? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!