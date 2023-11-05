Samsung, özel üretim Galaxy Z Flip 5’i piyasaya sürmek için bir kez daha ünlü moda markası Maison Margiela ile işbirliği yapmaya hazırlanıyor. İki şirket, geçtiğimiz yıl Galaxy Z Flip 4 için de özel bir sürüm üzerinde çalışmıştı ve bu işbirliği başarılı bir şekilde sonuçlanmıştı. Şimdi de Galaxy Z Flip 5 Maison Margiela Edition pazarı sallamaya hazırlanıyor.

Galaxy Z Flip 5 Maison Margiela Edition Geliyor

Galaxy Z Flip 5 Maison Margiela Edition, normal modele kıyasla aynı donanım özelliklerine sahip olacak, ancak bazı kozmetik değişiklikler içerecek. Sızdırılan görüntüler, telefonun kasasının iç kısmında grafik desenlere sahip olacağını ve dış kısmında ise zarif, retro görünümlü deriye yer verileceğini gösteriyor. Bu tasarımın, telefonun farklı ve özgün bir görünüme sahip olmasını sağlayacağı kesin.

Galaxy Z Flip 5 Maison Margiela Edition sürümünün fiyatı veya bulunabilirliği hakkında henüz kesin bir bilgi bulunmuyor. Ancak, geçmişteki özel sürümlerin sınırlı sayıda piyasaya sürüldüğü göz önüne alındığında, bu sürümün de sınırlı sayıda üretilmesi bekleniyor. Geçtiğimiz yılki özel sürüm sadece Hong Kong, Fransa ve Güney Kore’de satışa sunulmuştu, bu nedenle bu yılki Maison Margiela sürümünün daha geniş bir coğrafyada sunulup sunulmayacağı belirsiz.

Bu, Samsung’un Galaxy Z Flip 5 için piyasaya sürdüğü tek özel sürüm olmayabilir. Eğer retro tarzı sizin tercihinizse, Galaxy Z Flip 5 Retro Edition’ı düşünebilirsiniz. Bu sürüm, Samsung’un eski kapaklı telefonlarına bir gönderme yaparak retro sevenlere hitap ediyor.

Samsung’un farklı sürüm seçenekleri sunması, kullanıcılara telefonlarını kendi tarzlarına uygun şekilde seçme imkanı sunuyor. Maison Margiela işbirliği ile piyasaya sürülecek olan Galaxy Z Flip 5’in dikkat çekici tasarımı ve özel dokunuşlarıyla beklentileri karşılayıp karşılamayacağını görmek için heyecanla bekliyoruz.

Bu yeni versiyonun tasarım dışında orijinal Galaxy Z Flip 5 ile aynı donanım ve yazılıma sahip olacağını söylemek mümkün. Yani, cihazın kardeşi ile aynı 3,4 inç OLED kapak ekranına, yana monte edilmiş parmak izi okuyucusuna, çift kamera kurulumuna, USB Type-C bağlantı noktasına, Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy işlemciye, 8GB RAM’e, 256GB depolama alanına ve 3.700mAh bataryaya sahip olacağını söylemek mümkün.

Samsung Galaxy Z Flip 5 Özellikleri

Ekran: 6.7 inç büyüklüğünde 2640 x 1080 piksel çözünürlüğünde 21.9:9 Dinamik AMOLED 2X Infinity Flex ekran, 1~120Hz uyarlanabilir yenileme hızı, 425ppi,

6.7 inç büyüklüğünde 2640 x 1080 piksel çözünürlüğünde 21.9:9 Dinamik AMOLED 2X Infinity Flex ekran, 1~120Hz uyarlanabilir yenileme hızı, 425ppi, Kapak Ekranı: 3.4 inç büyüklüğünde 720 x 748 piksel çözünürlüğünde Süper AMOLED ekran, 60Hz yenileme hızı, 306 PPI

3.4 inç büyüklüğünde 720 x 748 piksel çözünürlüğünde Süper AMOLED ekran, 60Hz yenileme hızı, 306 PPI Corning Gorilla Glass Victus 2 koruması

Yonga Seti: Galaxy 4nm Mobil Platform için 3.36 GHz’e kadar Qualcomm Snapdragon 8 Gen2

Galaxy 4nm Mobil Platform için 3.36 GHz’e kadar Qualcomm Snapdragon 8 Gen2 RAM/Depolama: 256GB / 512GB UFS 4.0 depolama ile 8GB LPDDR5X RAM

256GB / 512GB UFS 4.0 depolama ile 8GB LPDDR5X RAM Arka kamera: Çift Kam, 12 MP Geniş (f/1.8, 1.8 μm, OIS) + 12 MP Ultra Geniş (f/2.2, 123° 1.12 μm); Video: 4K 60fps’ye kadar

Çift Kam, 12 MP Geniş (f/1.8, 1.8 μm, OIS) + 12 MP Ultra Geniş (f/2.2, 123° 1.12 μm); Video: 4K 60fps’ye kadar Ön kamera: f/2.2 diyafram açıklığına sahip 10MP

f/2.2 diyafram açıklığına sahip 10MP Bağlantı: 5G, 4G, Wi-Fi 6E 802.11 ax (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 5.3 LE, USB Type-C, NFC, GPS

5G, 4G, Wi-Fi 6E 802.11 ax (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 5.3 LE, USB Type-C, NFC, GPS Suya dayanıklı (IPX8)

Ses : USB Type-C Ses, Stereo Hoparlörler, Dolby Atmos

: USB Type-C Ses, Stereo Hoparlörler, Dolby Atmos Boyutlar: Katlanmış: 85,1 x 71,9 x 15,1 mm, Katlanmamış: 165,1 x 71,9 x 6,9 mm

Katlanmış: 85,1 x 71,9 x 15,1 mm, Katlanmamış: 165,1 x 71,9 x 6,9 mm Ağırlık: 187 gram

187 gram Pil: 25w hızlı şarjlı 3700mAh pil, 15W Qi kablosuz şarj, Kablosuz PowerShare ters kablosuz şarj

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Galaxy Z Flip 5 Maison Margiela Edition başarılı olacak mı? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!