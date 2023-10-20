Galaxy Z FE birçok kişinin istediği bir şey. Tabii böyle söyleyince çok bir şey ifade etmedi. Biraz baştan alalım. Samsung katlanabilir akıllı telefon pazarında pazarı domine eden marka. Ancak modelleri çok pahalı ve herkes alamıyor. Katlanabilir akıllı telefon kullanmak isteyen bazı kişiler ise daha uygun fiyatlı bir modelin çıkmasını bekliyor. Galaxy Z FE ise o beklenen uygun fiyatlı model olacak.

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Revegnus tarafından yapılan bir sızıntıda Samsung’un Galaxy Z FE isimli uygun fiyatlı bir katlanabilir model üzerinde çalıştığı söyleniyor. Ancak model hakkında herhangi bir bilgi bulunmuyor.

Samsung’un son katlanabilir akıllı telefonu Galaxy Z Flip 5 neler sunuyor?

Akıllı telefon 6.7 inç büyüklüğünde bir ekran ile birlikte geliyor. Bu ekran 1080×2640 piksel çözünürlük sunuyor. 120 hz ekran yenileme hızına sahip ekran 425 PPI piksel yoğunluğu sunuyor. Kapak tarafında ise bizleri 3.4 inç büyüklüğünde bir ekran karşılıyor. Bu ekran 720×748 piksel çözünürlük sunuyor. Her iki ekran da Gorilla Glass Victus 2 ile korunuyor.

Galaxy Z Flip 5 kaputun altında Snapdragon 8 Gen 2 yonga seti ile birlikte geliyor. Bu yonga setine 8 GB RAM ve 256 GB dahili depolama eşlik ediyor. Snapdragon 8 Gen 2 yonga seti, gücünü 25W kablolu şarj hızına sahip 3700 mAh büyüklüğünde bir bataryadan alacak.

Galaxy Z Flip 5 ikili bir arka kamera kurulumu ile birlikte geliyor. Bu arka kamera kurulumunda bizleri 12 MP çözünürlüğünde bir ana kamera karşılıyor. Bu ana kameraya 12 MP çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera eşlik ediyor. Ön tarafta ise selfieler ve görüntülü aramalar için 10 MP çözünürlüğünde bir ön kamera bulunuyor.