Genel
Galaxy Watch Active 2 için tansiyon ölçme özelliği duyuruldu
Samsung, sağlık uygulamasını yenileyerek Galaxy Watch Active 2 akıllı saatinin de artık tansiyon ölçümünü yapılabildiğini duyurdu. Söz konusu özellik ilk olarak Güney Kore’de kullanılabilecek.
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Geçtiğimiz yıl piyasaya çıkan Samsung Galaxy Watch Active 2, akıllı saat rekabetinde önemli bir yere sahip. Bugüne kadar spor ve klasik tarzda birkaç farklı model ile karşımıza çıkan şirket, spor ve sağlık odaklı Watch Active 2’nin yeni bir özellik daha kazandığını açıkladı.
Güney Koreli teknoloji devi Samsung, tarafından yapılan açıklamalara göre şirketin mobil sağlık uygulaması olan “Samsung Health Monitor”, artık tansiyon verilerini de gösteriyor. Galaxy Watch Active 2 kullanıcıları, akıllı saatlerini kalibre ettikten sonra tansiyonlarını ölçebilecekler.
Ölçtüğü değerleri kayıt altına alan akıllı saat, bunu çeşitli periyotlarda telefonlardaki Samsung Health Monitor isimli uygulamaya aktarıyor. Böylece kullanıcılar, tansiyon değerlerini günlük, haftalık ya da aylık olarak takip edebilmenin yanı sıra, ölçüm değerlerini doktorlarıyla da kolaylıkla paylaşabilecekler.
Galaxy Watch Active 2’nin tansiyon ölçme özelliği, şimdilik Güney Kore’de kullanıma açıldı. Samsung, söz konusu özelliğin dünya genelinde de kısa bir süre içerisinde kullanıcılarına açmayı hedefliyor.
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Galaxy Watch Active 2 Teknik Özellikleri
- Yonga Seti: Exynos 9110 Dual core 1,15 GHz
- İşletim Sistemi: Tizen
- Hafıza: 4 GB
- RAM: 768 MB
- Bağlantılar: Bluetooth 5.0, Wi-Fi b/g/n, NFC, A-GPS/GLONASS/Galileo/BeiDou
- Dayanıklık ve Su Geçirmezlik: 5 ATM + IP68
- Batarya: 40 mm için 247 mAh, 44 mm için 340 mAh
- Ekran: 360×360 Super AMOLED, Corning Gorilla Glass DX+, Always on Display
- Ağırlık: 40 mm için 26 gram, 44 mm için 30 gram
- Şarj: Kablosuz
- Sensörler: Geliştirilmiş kalp ritmi monitörü, Elektrokardiyograf, 32 G kuvvetine kadar ölçüm yapabilen ivmeölçer, Jiroskop, Barometre, Ortam Işığı
Genel
Twitter, sesli tweet özelliğini getirdi!
Hayatımızın önemli bir parçası haline gelen Twitter, sesli tweet özelliğini kullanıcılara sundu. Kullanıcılar artık yazılı tweetlerin yanı sıra sesli mesajlar da paylaşılabilecek.
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Dünyada milyonlarca kullanıcısı olan popüler sosyal paylaşım platformu, hem etkisini hem de kullanıcı sayısını her geçen gün daha da artırıyor. Bununla birlikte yeni özellikleri de kullanıcıların beğenisine sunuyor. Şirketin son hamlesi ile artık tweetler sesli olabilecek.
Geçtiğimiz yıllarda tweetlerin 140 karakter limitini 280 karaktere taşıyan Twitter, bundan böyle karakter limitine takılan kullanıcıların sesli tweetlerden faydalanmasını sağlayacak. Şu an için iOS kullanıcılarına açılan özellik, WhatsApp ve Instagram‘daki sesli mesaj özelliğini andırıyor.
Twitter’dan Maya Patterson ve Remy Bourgoin, konu ile ilgili yayınladıkları blog yazısında: “Bazen 280 karakter yeterli olmuyor ve bazı konuşmaya özgü nüanslar kayboluyor. Bugünden itibaren Twitter’ı kullanış şeklimize daha insani bir dokunuş ekleyecek yeni bir özelliği test ediyoruz” ifadelerine yer verdiler.
Twitter üzerinde sesli tweet nasıl atılıyor?
Twitter’da sesli tweet atmak isteyen kullanıcılar yazdıkları mesajlara ses kaydı ekleyerek paylaşabilecek. Ses kaydı için ise tweet atma ekranına tıkladıktan sonra ses ikonuna dokunmak yeterli olacak. Bu simgeye tıkladığınızda ekranınızın alt tarafında kırmızı bir buton çıkacak, o butona tıklayarak tweetinize ses kaydınızı ekleyebileceksiniz.
Twitter, sesli tweet özelliğini 140 saniye ile sınırlandıracak. Ses kaydı özelliği sadece orijinal tweetlere eklenebilecek. Söz konusu özellik şimdilik sadece kısıtlı sayıda iOS kullanıcısı tarafından kullanılabiliyor. Şirket önümüzdeki haftalarda, özelliğin tüm iOS kullanıcılarına açılacağını belirtiyor. Ancak sesli tweetlerin Android cihaz kullanıcılarına ne zaman açılacağı ise henüz netlik kazanmadı.
Genel
NetGalaksi, internet tarifelerine zam yaptı!
Geçtiğimiz günlerde internet tarife fiyatlarına zam yaptığını açıklayan TurkNet’ten sonra NetGalaksi de tarifelerinin zamlanmış yeni fiyatlarını açıkladı.
Yüzde 30 zam!
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NetGalaksi, rekabetçi fiyat politikası ile önemli internet servis sağlayıcı rakiplerine karşı eli güçlü bir firma konumundaydı. Peki yeni açıklanan fiyat tarifeleri ile hâlâ bu avantajı yakayabilecek mi?
Kullanıcılarına 8-16-24-35-50 ve 100 Mbps hızlarında farklı sınırsız paketler sunan NetGakaksi, en uygun sınırsız internet tarifesini (8 Mbps) 45 TL’lik fiyat etiketi ile kullanıcılarını sunuyordu. Ancak yapılan bu zam sonrası 45 TL’lik en uygun paket 15 TL artarak 60 TL’lik bir fiyata sahip oldu.
Diğer tarifelerin eski-yeni fiyatlarını karşılaştıran tabloyu aşağıda bulabilirsiniz.
Tabloyu incelediğimizde NetGalaksi, oransal olarak en çok 8 ve 35 Mbps hızlara sahip olan paketlerin fiyatını artırmış gözüküyor. 24 ve 50 Mbps hızlara sahip paketlerin de yaklaşık zam oranı yüzde 28 olarak gözüküyor.
75 Mbps’lik paket hâlâ aynı fiyat!
Yukarıdaki tabloyu incelediğimizde 75 Mbps hıza sahip paket yapılan zamdan önceki 140 TL’lik fiyatı ile satılmaya devam ediyor.
Yaklaşık yüzde 30’luk zamlar ile fiyatını güncelleyen NetGalaksi, kullanıcıları tarafından büyük eleştirilere maruz kalacak gibi.
Daha detaylı bilgi almak için NetGalaksi’nin internet sitesine buradan ulaşabilirsiniz.
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VW Arteon Shooting Brake, tanıtımdan önce ortaya çıktı!
VW Arteon, Türkiye’de tasarımıyla en çok konuşulan araçlardan birisi. Coupe sedan sınıfı temsilcisinin “shooting brake” (başka bir deyişle “station wagon“) versiyonu 24 Haziran‘da tanıtılacaktı. Fakat Car News China tarafından bazı görseller ortaya çıktı ve araç tanıtımdan önce sızdı.
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Arteon Shooting Brake (SB), çamurlukları üzerindeki siyah plastik parçalar ve normale oranla nispeten yüksek yapısıyla dikkat çekiyor. VW Grubu‘nda bu tip detaylar genelde “Alltrack” adı verilen arazi sürüşüne biraz daha elverişli station araçlarda yer alıyor. Arteon SB’nin bu şekilde sadece Çin pazarında mı olacağı, yoksa global olarak bu şekilde mi gelecek henüz kesin bir bilgi yok. 24 Haziran‘daki tanıtımla birlikte bu soru işareti de kalkacaktır diye düşünüyorum.
Yeni SB şeklinin, Arteon için farklı arka farlar getirmesi bekleniyordu. Sızan görsellerde pek de öyle değil gibi görünüyor. Fakat arka kısımdaki bir farklılık ise arka tamponun altını boydan boya dolaşan krom şerit içindeki egzoz çerçeveleri olmuş.
Arteon SB’deki diğer değişiklikler neler?
Arteon SB, sedan versiyonu ile aynı genişlik ve dingil mesafesine sahip olacağı, aracın uzunluğunun ise 4 mm artarak, 4 bin 865 mm’den 4 bin 869 mm’ye çıktığı söyleniyor. Sedan Arteon ile aynı motor seçeneklerine sahip olması beklenen Arteon SB’de, 4MOTION dört tekerlekten çekiş sisteminin de bulunabileceği söyleniyor.