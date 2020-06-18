Galaxy Watch Active 2 için tansiyon ölçme özelliği duyuruldu

Samsung, sağlık uygulamasını yenileyerek Galaxy Watch Active 2 akıllı saatinin de artık tansiyon ölçümünü yapılabildiğini duyurdu. Söz konusu özellik ilk olarak Güney Kore’de kullanılabilecek.

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Geçtiğimiz yıl piyasaya çıkan Samsung Galaxy Watch Active 2, akıllı saat rekabetinde önemli bir yere sahip. Bugüne kadar spor ve klasik tarzda birkaç farklı model ile karşımıza çıkan şirket, spor ve sağlık odaklı Watch Active 2’nin yeni bir özellik daha kazandığını açıkladı.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, tarafından yapılan açıklamalara göre şirketin mobil sağlık uygulaması olan “Samsung Health Monitor”, artık tansiyon verilerini de gösteriyor. Galaxy Watch Active 2 kullanıcıları, akıllı saatlerini kalibre ettikten sonra tansiyonlarını ölçebilecekler.

Ölçtüğü değerleri kayıt altına alan akıllı saat, bunu çeşitli periyotlarda telefonlardaki Samsung Health Monitor isimli uygulamaya aktarıyor. Böylece kullanıcılar, tansiyon değerlerini günlük, haftalık ya da aylık olarak takip edebilmenin yanı sıra, ölçüm değerlerini doktorlarıyla da kolaylıkla paylaşabilecekler.

Galaxy Watch Active 2’nin tansiyon ölçme özelliği, şimdilik Güney Kore’de kullanıma açıldı. Samsung, söz konusu özelliğin dünya genelinde de kısa bir süre içerisinde kullanıcılarına açmayı hedefliyor.

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Galaxy Watch Active 2 Teknik Özellikleri