Samsung ve Natural Cycles, Natural Cycles algoritmasını kullanarak Galaxy Watch5’e adet döngüsü izleme eklemek için ortaklık kurdu. İşbirliği, kullanıcılara daha iyi adet döngüsü içgörüleri sağlamak için Samsung’un sensör teknolojisini Natural Cycles’ın doğurganlık teknolojisiyle birleştiriyor. Son zamanlarda Samsung, Galaxy Watch 4 ve Galaxy Watch 5 serisi için Kamera Denetleyicisi’ni de ekledi.

Watch 5 kullanıcıları, Kore Cumhuriyeti Gıda ve İlaç Güvenliği Bakanlığı (MFDS) tarafından onaylanan, Gıda ve İlaç İdaresi’ne (FDA) kayıtlı ve CE İşaretleme gerekliliklerine uyan Döngü İzleme özelliği aracılığıyla gelişmiş adet döngüsü takibine erişebilecek.

Bilmeyenleriniz için; Natural Cycles, kadın sağlığında öncüdür ve vücut ısısı ve diğer doğurganlık göstergelerini kullanarak her kullanıcının benzersiz doğurganlık durumunu belirleyen dünyanın ilk uygulamasını geliştirmiştir. Natural Cycles’ın teknolojisi ve algoritması, Galaxy Watch5 serisi ile Samsung Health uygulamasındaki Döngü İzleme özelliğine güç veriyor.

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Samsung’un BioActive Sensör ve yeni kızılötesi sıcaklık sensörü de dahil olmak üzere gelişmiş sensör teknolojisi, dijital sağlık izlemenin bir sonraki dönemine öncülük ediyor.

Sıcaklık sensörü, kızılötesi teknolojisini kullanarak cilt sıcaklık değişikliklerini ve adet döngülerini izleyebilir ve kullanıcı uyurken hareket etse veya çevredeki sıcaklık değişse bile doğru okumalar sağlar. Tüm kullanıcı verileri şifreleniyor ve cihazlarında saklanıyor.