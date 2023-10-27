Samsung‘un System LSI Başkanı Park Yong-in, 2023 Semiconductor Expo (SEDEX) etkinliğinde yaptığı konuşmada, gelecek yıl Galaxy S24 serisi akıllı telefonlarında uydu iletişim desteği sunma planlarına dair önemli açıklamalarda bulundu. Galaxy S24 uydu iletişim yeteneği ve gelişmiş donanım özellikleriyle iPhone’ların pabucunu dama atacak.

İçindekiler Samsung Galaxy S24 Uydu İletişim ve Gelişmiş Grafik Performansıyla Harikalar Yaratacak

Samsung Galaxy S24 Uydu İletişim ve Gelişmiş Grafik Performansıyla Harikalar Yaratacak

Park Yong-in yaptığı konuşmada Galaxy S24 serisine doğrudan atıfta bulunmasa da, Samsung’un uydu iletişimi için teknik hazırlıklarını tamamladığını ve bu teknolojiyi entegre etme aşamasında olduğunu belirtti. Buna göre, Galaxy S24 uydu iletişimini destekleyen ilk Samsung akıllı telefonu olacak gibi duruyor. Yine de hangi telefonda bunun olacağı kesin değil.

Uydu iletişim desteği, Galaxy S24 serisi için büyük bir yenilik olacak. Bu özellik, kullanıcıların kablosuz ağ sinyalinin zayıf olduğu alanlarda veya acil durumlarda bile bağlantılarını sürdürmelerine yardımcı olacak. Samsung, uydu iletişim desteği ekleyen ilk şirket değil. Apple’ın geçen yıl iPhone 14 serisine benzer bir özelliği tanıttığını hatırlatmak gerekiyor.

Bununla birlikte Huawei cephesi de bir süredir bu konuda ciddi çalışmalar yapıyor. Mate 60 serisinde de uydu iletişim özelliğinin en iyi örneklerinden birini görmüştük. Ayrıca Çinli teknoloji devi Vivo’nun da benzer bir adım atması gerekiyor.

Ayrıca Samsung, akıllı telefonlarının grafik performansını iyileştirmek amacıyla ray tracing (ışın izleme) teknolojisini geliştirmeyi planlıyor. Işın izleme, oyunlarda gerçekçiliği artırmak için ışık yansımalarını simüle eden bir özellik. Samsung, ışın izlemeyi ilk kez Galaxy S22’de Exynos 2200 yongasıyla tanıttı. O tarihten beri sınırlı sayıda mobil GPU’da bu teknoloji kullanıldı.

Bununla da sınırlı kalmayarak Samsung, Exynos 2400 işlemcisine yapay zeka (AI) özellikleri eklemeyi hedefliyor. Üretken yapay zeka, sanal bir asistanın daha özgün ve insana benzeyen yanıtlar sunmasını, medya üretmesini (videolar ve fotoğraflar) ve daha fazlasını sağlayan bir özellik. Samsung, akıllı telefon deneyimini daha da zenginleştirmek amacıyla bu alana odaklanıyor.

Hatırlatmak gerekirse, Samsung’un akıllı asistanı Bixby, Google Asistan veya Apple Siri’ye kıyasla daha az yeteneğe sahip olduğu gerekçesiyle eleştirilmişti. Samsung cephesi üretken yapay zeka desteği ile akıllı telefonlardaki sesli asistanını çok daha akıllı bir hale getirebilir.

Gelecek yıl Galaxy S24 serisiyle birlikte getirilecek bu teknolojik gelişmeler, Samsung kullanıcılarına daha güçlü bir iletişim ve oyun deneyimi sunma hedefini yansıtıyor. Teknoloji dünyasındaki bu yenilikleri sizlere aktarmak için sabırsızlanıyoruz.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Galaxy S24 uydu iletişim yeteneğiyle neler başaracak? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!