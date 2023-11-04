Samsung‘un yaklaşan modeli Galaxy S24 Ultra titanyum dış çerçeveye sahip olacak, bu da dikkat çekici bir tasarım detayı sunuyor. Daha önceki söylentiler bu özelliği ortaya koysa da, Güney Kore’den gelen yeni bilgiler bu titanyum çerçeveyi onaylıyor.

Samsung Galaxy S24 Ultra Titanyum Çerçeve ile Dikkat Çekecek

Samsung’un Güney Kore kökenli kaynaklarına dayandırılan bu bilgilere göre, Galaxy S24 Ultra titanyum dış çerçeveye sahip olacak, böylece Samsung’un akıllı telefonlarında bu malzemeyi kullanma kararı aldığı doğrulanmış oluyor.

Titanyum çerçeve, özellikle dayanıklılık ve şıklık açısından birçok avantaj sunuyor. Bu materyal, telefonun daha sağlam ve zarif bir tasarıma sahip olmasını sağlayarak Samsung’un amiral gemisi telefonunu daha cazip hale getirecek.

Ancak, titanyumun maliyeti yüksek olduğu için, Samsung’un bu özelliği diğer modellerine de genişletip genişletmeyeceği henüz net değil. Titanyumun yaygınlaştırılması, üretim maliyetlerini artırabileceğinden, şirket bu konuda dikkatli bir şekilde hareket edecektir.

Daha önceki söylentiler Galaxy S24, S24+ ve S24 Ultra’nın hepsinin titanyum çerçevelere sahip olacağını öne sürmüştü. Ancak, yeni raporlar sadece Galaxy S24 Ultra modelinin bu özelliği taşıyacağını gösteriyor.

Buna ek olarak, raporlar, titanyum çerçevenin maliyetinin altında kalmak için verimliliğin kilit bir faktör olduğunu belirtiyor. Titanyum kullanımının verimli hale getirilmemesi, üretim maliyetlerini artırabilir ve bu, tüketicilere daha yüksek fiyatlar olarak geri dönebilir.

Samsung, başlangıçta 15 milyon titanyum çerçeve üretmeyi hedefliyor. Bu da aslında Galaxy S24 Ultra’nın ilk etapta beklenen satış başarısı diyebiliriz. Bu rakam Samsung’un bu yıl piyasaya sürdüğü Galaxy S23 Ultra‘nın satış adetlerine benzerlik gösteriyor, bu da S24 Ultra’nın hedeflendiği pazarın büyük olduğunu gösteriyor.

Son olarak, S24 Ultra’nın düz bir ekrana sahip olacağı ve dış çerçevenin titanyumdan, iç çerçevenin ise alüminyumdan yapılmış olacağı bildiriliyor. Bu da benzer şekilde tasarlanmış iPhone modellerine benzerlik gösteriyor. Galaxy S24 Ultra titanyum çerçeve ile dikkat çekecek gibi görünüyor.

Titanyum Çerçevelerin Avantajı Nelerdir?

Titanyum, telefon çerçevesinde kullanılmasının bazı önemli avantajları vardır. İşte bu avantajların bir özeti:

Dayanıklılık: Titanyum, son derece dayanıklı bir metaldir. Çizilmelere, darbelere ve bükülmelere karşı oldukça dirençlidir. Bu, telefonun fiziksel hasarlara karşı daha dayanıklı olmasını sağlar. Hafiflik: Titanyum, hafif bir malzeme olmasına rağmen son derece güçlüdür. Bu, telefonun ağırlığını artırmadan dayanıklılığını artırır. Korozyona Direnç: Titanyum, suya ve korozyona karşı dayanıklıdır. Bu, telefonun uzun ömürlü olmasını ve paslanma gibi sorunlarla karşılaşmamasını sağlar. Estetik: Titanyum, şık ve modern bir görünüm sunar. Telefonun daha premium ve zarif bir tasarıma sahip olmasını sağlar. Sinyal Geçirgenliği: Titanyum, elektromanyetik sinyallerin geçişine izin veren bir malzemedir. Bu, telefonun kablosuz bağlantılarda daha iyi performans göstermesine yardımcı olabilir.

Bu avantajlar, titanyumun telefon çerçevesinde kullanılmasını cazip kılan özelliklerdir. Bu nedenle, birçok üst düzey akıllı telefon üreticisi titanyumu tercih ederek telefonlarını daha dayanıklı ve şık hale getirmeyi amaçlamaktadır.

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