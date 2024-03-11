Samsung, uzun süredir beklenen Galaxy S24 Ultra Blue Archive Edition kendi ana pazarı olan Güney Kore’de satışa sunulduğunu resmen duyurdu. Bu özel sürüm paketi, geçen ay tanıtılmış ve şimdi ise bölgedeki kullanıcılarla buluşuyor. Yeni model, Güney Koreli teknoloji devinin Blue Archive ile işbirliğinin son ürünü olma özelliği taşıyor. Samsung, Nexon Games ile işbirliği yaparak bu sınırlı sürüm paketini hayata geçirdi.

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Blue Archive, taktiksel bir rol yapma oyunu olmasıyla tanınıyor ve Galaxy S24 Ultra Blue Archive Edition, bu oyunun tutkunlarını hedef alıyor. Özel sürüm paketi, bir dizi ek aksesuar ve hediyeyi içeren özel bir perakende kutusunda sunuluyor. Koruyucu kapaklar, çıkartmalar ve Plana ile Arona karakterlerinin bulunduğu küçük bir kutu gibi içerikler, kullanıcılara özel deneyim sunuyor.

Samsung’un Galaxy S24 Ultra Blue Archive Edition’dan sadece 2.000 adet ürettiği belirtiliyor. Aksesuarların renk şeması bile Blue Archive’un karakterlerinden esinlenerek tasarlanmış durumda. Bu özel sürüm paketi, akrilik standlar, kablosuz şarj cihazları, anahtarlıklar, özel Bixby sesleri ve oyun aksesuarları gibi birçok ek özelliği içinde barındırıyor.

Yeni sınırlı sayıda üretilen aksesuarlar, Güney Kore pazarında 339.000 Won (yaklaşık 259 ABD Doları) fiyat etiketiyle satışa sunuldu. Ancak, markanın S24 Ultra Blue Archive sürümünü diğer ülkelerde sunup sunmayacağı hala belirsizliğini koruyor. Mobil oyunlar, Güney Kore dışında genellikle popülerlik kazanamadığı için, bu özel sürümün küresel bir lansmanla karşılaşması muhtemel değil. Henüz resmi bir duyuru yapılmamış olsa da, Samsung’un bu özel sürümünü sadece kendi ana pazarında tutma eğilimi gösterdiği belirtiliyor.