Exynos 2400 yonga seti, 4nm üretim teknolojisi sayesinde artan verimlilikle hız kazanırken, Samsung’un ana pazarı Güney Kore’de beklenmedik bir strateji değişikliği konuşuluyor. Şirket, Galaxy S24 serisini Güney Kore’de sadece Exynos işlemci ile satışa sunma ihtimali üzerinde çalışıyor. Exynos serisinin geçmişi göz önünde bulundurulduğunda, Samsung’un kendi yonga setini amiral gemisi serisinde kullanma ihtimali yüksek bir ihtimal olarak öne çıkıyor. Ana vatanını bile Exynos ile yakacağı konuşulan Samsung bize neler yapmaz!

Samsung Galaxy S24 Serisi Exynos 2400 İle Yeniden Exynos’a Geçiş Yapıyor!

Exynos 2400, ülkemizin de içinde bulunduğu Avrupa ve Hindistan gibi büyük akıllı telefon pazarlarında Galaxy S24 modellerinin temel yonga seti olacak. Bir de Kuzey Amerika bölgesine özel olan Snapdragon 8 Gen 3 işlemcisi var. Tüketici tahminlerine göre, cihazların satışa sunulduğu pazarların %80’inde Exynos işlemciler göreceğiz. Kalan %20 ise Snapdragon işlemcileri kullanacak.

Geçmişte Galaxy S22 modelleri, Exynos 2200 işlemcisi de olmasına rağmen birçok pazarda Snapdragon 8 Gen 1 ile sunulmuştu. Bu nedenle, Samsung’un Exynos yonga setlerinin geçmiş problemleri nedeniyle aldığı bu stratejide yaptığı değişiklik tartışmalı bir adım olarak değerlendiriliyor. Ancak, Snapdragon 8 Gen 3’ün önceki versiyonundan daha pahalı olduğu söyleniyor, bu da Samsung’un sınırlı bir seçenekle karşı karşıya olduğunu gösteriyor.

Exynos 2400 ile Galaxy S24 modelleri sunarak, Samsung’un kar marjlarını artırması bekleniyor. Bu, şirketin agresif satış kampanyası planları uygulayarak Güney Koreli operatörlerle işbirliği yapma özgürlüğünü de artıracak. Apple’ın Güney Kore pazarında etkinliği göz önüne alındığında, Samsung’un bu adımı daha da anlamlı hale geliyor.

Elbette, Samsung’un üst düzey yöneticileri bu planı değiştirebilir ve sadece Snapdragon 8 Gen 3 ile Galaxy S24 serisini piyasaya sürebilirler. Bizler de Samsung’un buradaki işlemci tercihini merakla bekliyoruz. Umuyoruz ki Samsung cephesi adı çıkan Exynos serisine veda eder.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Galaxy S24 serisinde Exynos kullanılması doğru bir adım mı? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!