Samsung‘un Galaxy S24 serisi hakkında birçok sızıntı haberi duyuyoruz. Son olarak cihazların uydu iletişim desteğine sahip olacağı ve kamerada yapay zeka özelliklerinin baskın olacağı bilgisi ortaya çıkmıştı. Şimdiyse serinin ortanca çocuğu Galaxy S24 Plus, Geekbench testinde görüldü ve bazı özellikleri açığa çıktı.

İçindekiler Samsung Galaxy S24 Plus Geekbench Testinde Ortaya Çıktı

Samsung Galaxy S24 Plus Geekbench Testinde Ortaya Çıktı

Temmuz ayında ortaya çıkan raporlara göre Galaxy S24 Plus, Snapdragon 8 Gen 3 işlemci, Android 14 işletim sistemi, 8GB RAM ve SM-S926U model kodu ile Geekbench testine tabi tutulmuştu. Şimdi ise Galaxy S24 Plus’ın Kore versiyonu ortaya çıktı. Bu model, SM-S926N model kodunu taşıyor ve Exynos 2400 çip ile geliyor.

Kore versiyonu da Android 14 işletim sistemi üzerinde çalışıyor, ancak Amerika versiyonundan farklı olarak 12GB RAM’e sahip. Ancak burada 8GB RAM’e sahip olan Snapdragon işlemcili S24 Plus modelinin iki hafta önce Geekbench testinde görüldüğünü hatırlatalım. Yani Exynos işlemcili S24 Plus’ın da 8GB RAM ile gelme olasılığı var.

Geekbench test sonuçlarına göre, Exynos 2400 işlemcili model, tek çekirdek testinden 2044 ve çoklu çekirdek testinden 6406 puan elde etmiş. Snapdragon işlemcili model ise sırasıyla 2067 ve 6520 puan alarak biraz daha yüksek skora ulaşıyor.

Bu denli ufak farkların Exynos ve Snapdragon arasında belirleyici olmadığını söylemeliyiz. Bu testler, farklı ortam sıcaklıklarında gerçekleşiyor ve cihazların anlık sıcaklık durumlarını da bilemiyoruz. Yeniden başlatılan bir telefon testten daha yüksek puan alırken, halihazırda kullanılan bir telefon testten daha düşük puan alabilir.

Buna bağlı olarak, iki cihazın neredeyse eşdeğer performans gösterdiği söylenebilir. Asıl fark grafik işleme, ısınma ve yapay zeka konularında ortaya çıkabilir. Snapdragon 8 Gen 3 geçtiğimiz günlerde tanıtılmış ve bu konularda sektördeki en iyilerden biri olduğunu kanıtlamıştı. Exynos 2400 ile ilgili umutlar da yüksek.

Sonuç olarak, bu test sonuçları her ne kadar bilgi verici olsa da, cihazların üretim öncesi birimler olabileceği ve perakende versiyonlarının sentetik testlerde daha iyi sonuçlar elde edebileceği unutulmamalı.

Bu nedenle, Galaxy S24 Plus’ın nihai performansı hakkında kesin bir yargıya varmak için cihazın piyasaya sürülmesini beklemek gerekebilir. Samsung’un yeni amiral gemisi telefonunun diğer özellikleri ve çıkış tarihi hakkında da merakla beklenen bilgilerin yakın zamanda ortaya çıkması bekleniyor.

İlginizi Çekebilir: Snapdragon 8 Gen 3 performans testinde rakip tanımıyor

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Exynos 2400 Qualcomm’un yeni canavarıyla kapışabilecek mi? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!